La expresidenta del Congreso e integrante de la Comisión Permanente, Luz Salgado, criticó este jueves que el presidente Martín Vizcarra no haya hecho una mención directa de su ex primer ministro César Villanueva, quien fue detenido el martes pasado como parte de la investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias, durante su discurso en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE).

“La cercanía con el presidente Vizcarra es muy sólida y no puede decir que [César Villanueva] fue un exfuncionario sin nombrarlo, inclusive, y decir que le caiga todo el peso de la ley. Está bien eso, pero podríamos decir que cómo es posible que [el presidente] no sabía nada [sobre su ex primer ministro]”, sostuvo en diálogo con RPP.

La también ex secretaria general de Fuerza Popular recordó que el expresidente del Consejo de Ministros promovió que el mandatario aceptase la presidencia de la República en remplazo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en marzo del 2018.

"[César Villanueva] fue el que promovió casualmente que [Martín Vizcarra] aceptase el mandato constitucional para remplazar al señor Pedro Pablo Kuczynski, él fue el promotor y no lo puede negar", agregó.

Durante su discurso, Martín Vizcarra indicó que el Gobierno emprende una lucha contra la corrupción “caiga quien caiga”, sin importar que los involucrados sean exfuncionarios del Ejecutivo.

“Nos piden que nos pronunciemos ante los últimos sucesos, pero ¿queda algo en duda? Lo dijimos muchas veces, y lo repito hoy: La lucha contra la corrupción es un eje fundamental para este gobierno, y esa lucha es caiga quien caiga, así sea un alto exfuncionario del gobierno. Repito, caiga quien caiga”, señaló el jefe del Estado.

Luz Salgado aseveró que el discurso del presidente evidencia “incoherencias” en el Gobierno, puesto que se habla de potenciar los sectores Educación y Salud, pero en la realidad estos “no han tenido una atención correcta”.

“Yo encuentro incoherencias en el propio discurso. Hemos revisado en la Comisión Permanente que hay un olvido del sector Educación, escuelas rurales que ni siquiera han tenido atención, la seguridad, el seguro de salud para todos en el que no hay médicos, ni medicinas, entonces eso es un saludo a la bandera”, manifestó.