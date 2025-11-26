Mario Vizcarra se pronunció tras la sentencia emitida por el Poder Judicial contra el expresidente Martín Vizcarra, quien fue condenado a 14 años de prisión efectiva por haber recibido presuntos sobornos durante los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando se desempeñaba como gobernador regional.
LEE: Martín Vizcarra: la historia del caso y los principales testimonios y pruebas del juicio que terminó con su condena a 14 años de prisión
Para el candidato presidencial, la resolución confirma lo que, según dijo, “ya se veía venir”: un fallo impulsado por intereses mafiosos.
“El Poder Judicial acaba de sentenciar a un hombre justo y honesto cuyo único delito es haberse enfrentado toda la vida a los mafiosos. Siempre estuvo a favor del pueblo y lo demostró desde que fue presidente regional de Moquegua y también cuando fue presidente del Perú”, expresó.
Añadió que esperaban una decisión adversa. “Claro que nos duele si ahora les están dictando 14 años de prisión efectiva. Eso ya lo sabíamos, no nos extraña que esté pasando porque el pacto mafioso una vez más se ha impuesto contra la razón y la justicia. Ya se veía venir”.
Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión
La jueza Fernanda Isabel Ayasta Nassif, responsable de la lectura de sentencia, señaló que el tribunal concluyó que Martín Vizcarra recibió sobornos en ambas obras ejecutadas en Moquegua. La pena se determinó mediante la sumatoria de 6 y 8 años de prisión correspondientes a cada caso. Asimismo, la magistrada explicó que debido a la gravedad de los hechos y al alto cargo ostentado por el exmandatario, la condena debe ser efectiva y de ejecución inmediata.
Además de la pena privativa de libertad, el fallo contempla la inhabilitación por nueve años para ejercer cargo público y una multa de 730 días, equivalente a un pago total de S/94,900. Este cálculo tomó en cuenta los ingresos del exmandatario, quien percibe una pensión vitalicia de S/15,600 mensuales.
MÁS: Pedro Castillo al borde de la inhabilitación: los incidentes y la votación de una sesión accidentada en el Congreso
Durante la lectura del fallo, Martín Vizcarra utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la sentencia, a la que calificó como una venganza política.
“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, escribió en su cuenta de X.
