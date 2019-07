Glave sobre adelanto de elecciones: Queremos saber con qué reglas de juego

La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, se refirió al anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra, durante su mensaje a la nación ante el pleno del Congreso: el proyecto de reforma constitucional para que las elecciones generales previstas para el 2021 se realicen un año antes, el 2020.

La legisladora indicó que es necesario que el mandatario explique bajo “qué reglas de juego” se realizará este nuevo proceso electoral, ya que, agregó, se debe saber qué ocurrirá con las últimas normas aprobadas por el Parlamento.

“Creo que es importante que nos demos cuenta que la crisis política del país no se resuelve con cambios de fichitas, que no se resuelve con unos proyectos nada más y que se necesitan reformas profundas. Nuevo Perú dijo que no se podía mantener el Congreso como estaba y que también creíamos que se tenía que avanzar al adelanto de elecciones”, dijo Glave en declaraciones a la prensa.

“Queremos preguntar al presidente con qué reglas de juego, ya que él mismo dijo que había que cambiarlas. El Parlamento ha aprobado un conjunto de nuevas normas, hay que saber si las va a promulgar o no. Está hablando de nuevo proceso electoral, ¿vamos a tener cuota de paridad y alternancia? (…) Hay varios temas pendientes”, agregó.

En ese sentido, comentó que sí esperaba de parte de Martín Vizcarra anuncio vinculado a la situación del Parlamento que, según la legisladora, “no cumple con su palabra”.

"A título personal, sí creo que la manera en la que el presidente dice 'nos vamos todos', es una manera de asumir que la crisis puede suponer el que el esté ahí y que tenemos que hacer un cambio de poder en el país", puntualizó.