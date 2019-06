Vizcarra: “¿Si me pongo un mandil rosado, dejo de ser presidente?

El presidente Martín Vizcarra se pronunció ayer sobre la polémica desatada por el uso de un mandil rosado que hizo un grupo de militares como parte de la campaña Hombres por la Igualdad, promovida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Dejemos de generar tanta polémica alrededor de un pedazo de tela, alrededor de un color, eso no es lo que vale, lo que vale son las personas”, dijo el mandatario en una actividad oficial en Huancavelica.

Algunos políticos han cuestionado que, el pasado martes, miembros del Ejército hayan lucido un delantal rosa en respaldo a la lucha por la igualdad, entre ellos el general Manuel Gómez de la Torre, jefe del Estado Mayor. Jorge del Castillo (Apra) y Carlos Tubino (Fuerza Popular), por ejemplo, dijeron que se trataba de una ofensa y burla al Ejército.

“No podemos estereotipar en función de una vestimenta, pues todos somos iguales”, expresó el gobernante y se preguntó: “¿Si me pongo un mandil rosado, dejo de ser presidente? Aquí en el Perú valemos por lo que somos, no por lo que usamos”.

Martín Vizcarra consideró que “hay una cultura machista donde se considera al hombre superior”. “No, señor, hombres y mujeres valen igual, pueden desarrollar tareas diferentes, pero tienen el mismo valor”, recalcó.

—El mandil no denigra el uniforme militar—

El ministro de Defensa, José Huerta, también dio declaraciones sobre el tema y defendió la actuación de los militares que se pusieron mandiles luego de que finalizara un taller de capacitación para la prevención de los casos de violencia contra la mujer.

“Estas prendas no denigran para nada el uniforme de las Fuerzas Armadas. No se denigra, es parte de una campaña [...] acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación”, manifestó en una actividad en Lima.

Huerta agregó: “No es posible pensar que colocarse un mandil va a denigrar el honor y coraje de un soldado. No dejamos de ser soldados ni perdemos el coraje y valor entregados en la lucha contra el terrorismo por más de 25 años, por ponernos dos minutos un mandil para apoyar una campaña muy loable”.

El ministro respaldó al general Gómez de la Torre, quien ha sido blanco de ataques por el tema de los mandiles. “Lo conozco a él, a su honestidad, transparencia y profesionalismo. Su dignidad ha sido afectada tremendamente y me solidarizo con él, con su familia, su esposa, sus hijas, y con los oficiales presentes en esa ceremonia”, dijo Huerta a la prensa.

Refirió también que, de ser convocados por el Congreso, acudirá a explicar el contexto en el que miembros del Ejército participaron en esta actividad.

—El comandante general también se pronuncia—

El comandante general del Ejército, general Jorge Céliz, igualmente se pronunció sobre el uso del mandil como parte de la campaña de solidaridad con las mujeres.

“En este momento debemos sentirnos orgullosos de que en el Vraem tenemos a gente que está combatiendo, somos gente que derrocha valor y eso no puede ser mancillado por una simple colocación de un mandil. Un mandil puede ser colocado en la parte administrativa, en los cuarteles tenemos panaderos que se colocan mandil”, dijo a Canal N.

Añadió que no se debe olvidar que el Perú es el tercer país en el mundo que tiene más ataques contra las mujeres. Resaltó el pleno respeto que siente por el uniforme que portan los militares y enfatizó que la lucha contra la violencia hacia la mujer está en un nivel supremo por encima de los reglamentos.

—Respaldo en el Congreso—

Parlamentarios de diversas bancadas se sumaron a la campaña Hombres por la Igualdad, que busca combatir simbólicamente el machismo y la violencia de género a través del uso de mandiles de color rosado.

Gino Costa, de la Bancada Liberal, lució uno en el hemiciclo. Su colega Alberto de Belaunde difundió una foto con una prenda similar. Igual sucedió con los congresistas Oracio Pacori y Richard Arce, de Nuevo Perú.