Martín Vizcarra: este es el mensaje a la Nación en el que pide adelanto de elecciones

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio su mensaje a la Nación este domingo y anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza el último junio.

Martín Vizcarra cuestionó la confianza otorgada por el Legislativo y manifestó que en su recorrido por el país, el clamor popular es que "cierre el Congreso".

"¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”, dijo.

En ese contexto, Martín Vizcarra presentó una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020".

"De igual modo, en esta reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha. La voz del pueblo peruano tiene que ser escuchada, por ello esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú”, sostuvo.

El jefe de Estado también se refirió a la reforma del sistema de justicia y consideró que “no es casual” que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no pueda entrar en funcionamiento hasta el momento debido a complicaciones en el proceso.

Según indicó el mandatario, existen “fuertes resistencias al cambio”, de parte de quienes reman “en serio contrario y que no quieren ver un país renovado”.

Descarga el mensaje a la Nación completo en este enlace.