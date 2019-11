El presidente Martín Vizcarra aseguró este sábado que su gobierno tiene “las puertas abiertas” y se mantiene “dialogante” con todas las regiones. Destacó, en ese sentido, el compromiso que tiene con la descentralización del país.

“Mi gobierno es un gobierno de puertas abiertas, es un Gobierno dialogante con las regiones”, sostuvo en conferencia de prensa.

"Cuantas veces han requerido las autoridades de la región de Moquegua tener una reunión conmigo, yo les he recibido en mi oficina en Lima. He recibido al gobernador regional, he recibido al alcalde provincial en varias oportunidades", agregó.

Vizcarra realizó estas declaraciones tras una visita inopinada a Moquegua para ver los avances de las obras que realiza el Gobierno Regional de Moquegua con apoyo del Ejecutivo.

Respecto a dicha región —donde Vizcarra fue gobernador entre el 2011 y el 2014—, indicó que hacia el fin de su mandato presidencial Moquegua va a tener energía propia y contará con servicios de agua y saneamiento. Anunció, asimismo, que el Ejecutivo iniciará los estudios necesarios para reacondicionar el aeropuerto de Ilo para que reciba un mayor número de vuelos nacionales.

Por otra parte, Vizcarra se pronunció sobre la decisión del Consejo de Minería sobre el proyecto minero Tía María. Aseveró que su Gobierno “es dialogante” y “no impone proyectos”.

"Con el diálogo podemos encontrar el camino. Estamos trabajando diariamente en eso y esperamos que la población tome en cuenta eso, porque vamos a garantizar que no haya afectación en la población", señaló.

Reiteró, además, que “si bien hay una decisión, mientras no hayan condiciones sociales, no se va a hacer el proyecto" Tía María.