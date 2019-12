El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que desde el Ejecutivo no tienen “nada que esconder” y que están dispuestos a que se “investigue todo”, días después de que se conociera un informe elaborado por la Contraloría sobre la entrega irregular demás de 41 millones de soles para la construcción del Hospital de Moquegua en el 2014, cuando el mandatario era gobernador regional y el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, gerente general.

“Durante todo este proceso hemos sufrido innumerables ataques. Como lo he señalado, que se investigue todo, incluso que se vuelvan a investigar aquellas denuncias que ya fueron archivadas en su momento por no encontrarse irregularidades. No tenemos nada que esconder, no tenemos nada que temer porque nuestra lucha es honesta y es por el pueblo peruano”, aseguró el mandatario durante la ceremonia por el 195 Aniversario de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú, en San Borja.

Martín Vizcarra declaró esto días después de la difusión informe que elaboró la Contraloría y que encuentra responsabilidad administrativa, penal y civil en 14 funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua por la construcción del hospital regional, por la presunta entrega irregular de fondos al consorcio a finales del 2014, cuando culminaba la gestión de Vizcarra como gobernador regional.

“Hay quienes, para defender sus intereses, presionan a los poderes del Estado, hacen lobbies sin control, financian de manera oscura a los partidos [...] fabrican titulares, entre otras muchas armas que les da su poder”, exclamó el presidente de la República.

Martín Vizcarra dijo que seguirán adelante con las reformas que han planteado durante su gestión y que afectan intereses y privilegios, como la ley de octógonos, la norma para garantizar la venta de medicamentos genéricos y la atención universal de salud, así como la ley de control de fusiones empresariales.

“Cada una de esas reformas afecta poderosos intereses y privilegios, por lo que no nos sorprenden los ataques que recibimos todos los días. No son los primeros, ni serán los últimos. Vamos a seguir gobernando en beneficio de la población”, aseguró.

Martín Vizcarra sostuvo que las reformas llevadas a cabo en su Gobierno, incluyendo la judicial y la política, serán el mayor legado de su gestión en el marco de una coyuntura en la que el país está “librando una batalla contra la corrupción”

“Hoy después de 195 años, libramos otra batalla, la lucha contra la corrupción. Lo hacemos convencidos de que muchos peruanos y peruanas están comprometidos, así lo requieren y así nos lo exigen en las calles y en cada rincón del país que visitamos. Nuestras reformas serán nuestro mayor legado”, dijo en su discurso por el Día del Ejército del Perú.

El presidente concluyó asegurando que encabeza un gobierno “democrático, respetuoso de la separación e independencia de poderes, de la libertad de prensa y de las libertades individuales”, pero insistió en que el Perú no puede retroceder en los avances que ha logrado en los últimos meses.

“O el Perú persiste en esa cruzada hasta el final, o habremos perdido una gran oportunidad de transformar la Patria. Ese es el dilema. Estoy plenamente convencido que la mayoría de los peruanos quiere el cambio”, indicó.