“Nunca hemos rehuido a ninguna investigación”. Esta fue la respuesta del presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto a una eventual decisión del Ministerio Público de reabrir las pesquisas por el caso del Hospital de Moquegua, luego de que la contraloría advirtiera el pago irregular de 41 millones de soles para dicha obra durante su gestión al frente del mencionado gobierno regional.

“Nunca hemos rehuido a ninguna investigación. Vemos que desde que asumimos funciones públicas, con mayor razón tenemos que estar dispuestos (a ser investigados) con toda transparencia y va a ser así”, exclamó el mandatario.

El 7 de diciembre, Walker Ríos Calizaya, fiscal coordinador de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, informó a El Comercio que el caso del hospital de Moquegua está en reevaluación tras el informe de la contraloría sobre este.

El fiscal no descartó incluir al presidente Martín Vizcarra o al ministro Edmer Trujillo. "No están. Pero eso no quita que –al evaluar todos los hechos– sean incluidos. Los informes de la contraloría no vinculan a la fiscalía, porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público. El fiscal puede tomar los hechos de la contraloría o tomar información de las investigaciones archivadas. Se hace una evaluación integral de todo. Nosotros hacemos una calificación jurídica. La contraloría puede decir que es negociación incompatible, pero nosotros podemos decir que es colusión o peculado. La contraloría puede decir que aquí solo comprometen a 14, pero como fiscal puedo decir que comprometen a 20, exclamó Ríos.

El presidente recordó que en dos oportunidades el Ministerio Público investigó el caso del Hospital de Moquegua. Recientemente, un informe de Contraloría concluyó que habían responsabilidades penales y administrativas en 14 exfuncionarios de la gestión de Martín Vizcarra como gobernador regional y de Edmer Trujillo como gerente a finales del 2014.

“Somos absolutamente transparentes y claros en todo. Cuando vemos algún acto que pueda generar alguna duda, tenemos que tomar acciones. En este caso hay la total predisposición de someternos a cualquier investigación. Esa es la apertura y la disposición. Este caso en particular, ya en dos oportunidades se investigó y no se encontró mérito para alguna denuncia”, indicó.

Martín Vizcarra dijo que el ministro Edmer Trujillo también está dispuesto a cualquier investigación. “Si se determina la necesidad de aperturar una tercera investigación, que se haga”, concluyó.

El informe de Control de Megaproyectos de la Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal en el desembolso de unos S/42 millones a favor del consorcio que se encargó del proyecto del Hospital de Moquegua, el cual fue gestionado y aprobado el 30 de diciembre del 2014, un día antes que concluya la gestión de Martín Vizcarra como gobernador regional.

Si bien el documento del ente contralor no incluye a Vizcarra o a Trujillo entre los funcionarios presuntamente responsables de estas faltas, el informe ha sido remitido a la fiscalía y el procurador anticorrupción, Amado Enco, ha pedido que se inicie una investigación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones.