Martín Vizcarra opina que no debe devolverse dinero a Odebrecht

El presidente Martín Vizcarra consideró que a la firma brasileña Odebrecht no se le debería devolver el dinero que pide al Estado por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla (Huánuco). Además, insistió en que el monto requerido, de aproximadamente S/520 millones, debería quedar como un fondo intangible hasta que culminen las investigaciones vinculadas a la constructora.

“Yo insisto: mi posición es que, dado el daño que Odebrecht ha hecho al Perú, no solo moral y ético, sino económico [...], deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro. [...] Entonces, lo que creo es que debería buscarse un mecanismo para que sea un fondo que esté ahí, intangible, mientras se terminen todas las investigaciones”, declaró Vizcarra ayer.

Luego recalcó: “Creo que este daño es tan grande que no podríamos, no correspondería, desde mi punto de vista, hacer una devolución [del dinero] cuando puede que, de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos”.

Hace dos semanas, el mandatario había opinado que “el daño que ha hecho Odebrecht al Perú es muchísimo más de 500 millones”, y que el monto que solicita debería quedar “como garantía porque vemos que [se] siguen haciendo destapes de corrupción en otros proyectos que no se habían considerado [en el convenio de colaboración eficaz]”.

Vizcarra volvió a referirse al tema ayer tras hacerse público el informe que el equipo especial del Caso Lava Jato entregó al Ministerio de Justicia a propósito de la solicitud de Odebrecht por Chaglla.

El documento –entregado el viernes pasado y por el que el Minjus aún no se pronuncia– señala que la constructora brasileña o alguna de sus empresas no tienen investigaciones o procesos penales fuera de los que se incluyen en el acuerdo de colaboración.

El informe –firmado por el coordinador del equipo, el fiscal superior Rafael Vela– se elaboró porque la sentencia de la jueza María de los Ángeles Álvarez, sobre el convenio de colaboración, especifica que la fiscalía debe informar al Minjus “que no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren al ente jurídico Odebrecht por hechos distintos a los que son materia del acuerdo”. Este candado legal se dispuso ante solicitudes como la de la firma brasileña por Chaglla.

—A la espera del informe—

El último miércoles, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, indicó que el documento del equipo especial del Ministerio Público seguía siendo evaluado por la unidad funcional. Lo dijo en referencia a la unidad encargada de implementar y ejecutar las disposiciones de la Ley 30737, sobre el pago de la reparación civil al Estado por casos de corrupción y delitos conexos. Esta dependencia es la que determinará si se devuelve el dinero a Odebrecht.

Fuentes de El Comercio, además, indicaron que el informe aún no ha sido remitido a la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato.

La procuraduría y el equipo especial firmaron el convenio de colaboración con Odebrecht.

El informe también debe ser remitido a la jueza Álvarez, tal como señala la sentencia de homologación del acuerdo. Fuentes de este Diario indicaron que eso le correspondería a la unidad funcional del Minjus.

Hace unos días, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, comentó que en caso surgiera alguna controversia sobre la homologación del convenio, las partes pueden recurrir a la jueza Álvarez para que ella la resuelva.

Respecto a la declaración del presidente Vizcarra sobre el pedido de Odebrecht, fuentes de la fiscalía afirmaron que es su opinión, y que se está a la espera de que “sus funcionarios, en presunción autónomos, decidan sobre la ejecución del acuerdo”.

En Odebrecht indicaron a este Diario que la empresa "viene participando en el proceso del acuerdo de colaboración con la justicia peruana desde hace casi tres años, de forma continua e irrestricta, posibilitando el alcance de resultados evidentes y de amplia magnitud al trabajo de persecución penal liderado por las autoridades responsables".

“Por lo tanto, la empresa recibe con inquietud las declaraciones brindadas por el presidente. Sin embargo, sigue creyendo fuertemente en el respeto manifestado por el propio gobierno a la separación de poderes y en la importancia de mantener el acuerdo como un relevante instrumento para impulsar la lucha anticorrupción, que es de interés conjunto de todos”, señaló la firma, al pedírsele un comentario por lo declarado por el presidente y por el informe de la fiscalía.

—La carretera en Tarapoto—

El caso de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, en Tarapoto, ha sido incluido recientemente en el acuerdo de colaboración eficaz. Este incluye otros cuatro casos.

Sobre esa obra, el informe del equipo especial especifica que Odebrecht ha reconocido que “hubo pagos con recursos no contabilizados, admitiendo responsabilidad penal por la ilicitud de dichos pagos”. La constructora además se comprometido en entregar información de los servidores My Web Day y Drousys sobre el caso.

Para el 6 y 7 de este mes están programados los interrogatorios a Jorge Barata y Ricardo Boleira por casos como el de la carretera Cuñumbuque, el gasoducto sur peruano y otros. Ellos deberán decodificar los 'codinomes' (seudónimos) que aparecen en las planillas.