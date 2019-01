El presidente de la República, Martín Vizcarra, respondió al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien dijo que las personas que participaron en la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2016 están siendo investigados por presuntos aportes que habrían recibido del denominado "club de la construcción".

"Son comprensibles las declaraciones del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, después de su renuncia al cargo cuestionado por todos los ciudadanos del Perú y por todas las instituciones", comentó en una conferencia de prensa el jefe de Estado.

"Nosotros, lo que hacemos, es exigir la máxima investigación para todas las campañas electorales. Lo hemos dicho, no solo para el partido de Gobierno, sino todos los partidos deben tener la misma rigurosidad en las investigaciones de sus campañas y el financiamiento de los partidos políticos", añadió.

Martín Vizcarra dijo que no solo espera, sino que exige que el Ministerio Público y el Poder Judicial sean muy "rigurosos en las investigaciones del financiamiento de partidos políticos en campañas" para dar con responsables de cualquier ilícito penal.

"Un profesional que hasta la colegiatura de su profesión le quitaron, es comprensible que dé ese tipo de declaraciones en el estado de estrés en el que se encuentra", añadió el presidente, en referencia a la colegiatura suspendida de Pedro Chávarry por el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

En ese sentido, Martín Vizcarra consideró que la renuncia del ex fiscal de la Nación fue un "paso importante" y un avance para que el Ministerio Público pueda entrar en un proceso de reforma.

"La posterior renuncia (de Pedro Chávarry) ha sido un paso importante y otro importante avance es que la propia institución sea la que se declaró en emergencia. Creemos que el Ministerio Público requiere de una reforma que evite que una situación como esta se repita", comentó.

En una entrevista a ATV que brindó horas antes de la conferencia de prensa del Ejecutivo, Pedro Chávarry dijo que tenía conocimiento que el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, abrió investigación sobre un presunto aporte del "club de la construcción" a la campaña de PPK por las declaraciones que dio un aspirante a colaborador eficaz.



"He tomado conocimiento, en su oportunidad, y lo derivé a Germán Juárez Atoche, el fiscal que tiene el caso. Le dije que el aspirante a colaborador quiere aportar. Le dije que me había venido a buscar, pero yo no soy el llamado. Respetando la autonomía, lo derivé a donde Juárez Atoche", detalló Pedro Chávarry.

El ex fiscal de la Nación indicó que la declaración del aspirante a colaborador eficaz compromete a actuales integrantes del Gabinete Ministerial, pero evitó señalar que el presidente Martín Vizcarra está implicado.

Reiteró que Germán Juárez es el llamado a recibir y corroborar la información relacionada a este caso.