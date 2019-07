Olaechea: "Defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo"

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se pronunció para asegurar que la Mesa Directiva y el Legislativo en general defenderá la institucionalidad, ante el anuncio de Martín Vizcarra de plantear un referéndum para adelantar las elecciones generales para el 2020.

"No nos aferramos a nuestros cargos pero defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático", indicó.

En esa línea, Pedro Olaechea lamentó que "una vez más" el mandatario ponga "al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad" que produce mayor conflicto político.

El flamante titular del Parlamento aseguró que Martín Vizcarra no ha presentado por escrito la propuesta anunciada y precisó que hasta que este no sea presentado de manera formal "el Congreso no se pronunciará de manera definitiva" al respecto.

"Anunciamos que sea cual sea la fórmula que adopte el Ejecutivo, el Congreso procederá dentro del marco constitucional vigente, la verdad y el respeto a los principios democráticos", remarcó.

Este domingo, el jefe de Estado, Martín Vizcarra anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum”, dijo.