El último domingo, el presidente Martín Vizcarra puso en agenda un tema que suele aparecer cada cierto tiempo en la política nacional: la pena de muerte para violadores y menores de edad.

A raíz de una consulta de TV Perú sobre si la medida sería disuasiva, el mandatario manifestó que no quería adelantar opinión, pero apuntó: “Hay que analizar todas las opciones que hay y veamos lo que realmente sea efectivo”. Además, refirió que se debe redoblar esfuerzos a favor de la protección de mujeres y niños.

Al insistírsele sobre el tema, ratificó: “Hay que evaluarlo”. Añadió que se trata de un asunto normativo que debería pasar por el Congreso de la República, aunque acotó que “una medida no va a solucionar el problema”.

Las expresiones del mandatario han tenido eco también entre representantes de los partidos que tendrán presencia en el Congreso próximo a instalarse. En conversación con El Comercio, los electos legisladores de las diferentes bancadas discreparon no solo en torno a la propuesta, sino al momento para que, una vez más, entre en el debate público.

Cabe recordar que el Perú es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que señala que no se restablecerá la pena de muerte en países que la hayan abolido y que “tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”. Por tanto, inicialmente, nuestro país tendría que alejarse de dicho sistema.

En tanto, el artículo 140 de la Constitución contempla que “la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”. Así, además de denunciar el pacto, se tendría que realizar cambios en la Carta Magna.

Martín Vizcarra. (Foto: Presidencia / Video: TV Perú)

El bloque de cuatro partidos

Desde Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez aseguró a este Diario que su partido y el bloque que conforma con Acción Popular, Somos Perú y Podemos tiene otras prioridades fijadas en el Acuerdo por la Gobernabilidad, como la reforma electoral, política y judicial, así como la lucha contra la corrupción y la reactivación económica. ´

“No está en la agenda de APP y hasta donde he podido evaluar, tampoco en la agenda de las cuatro bancadas”, aseveró, añadiendo que otros temas centrales son la educación, la salud y las medidas de prevención para evitar más lamentables casos.

Aunque dijo ser consciente de la problemática de violencia contra la mujer que vive actualmente el país, Valdez consideró que “sería irresponsable” y “no recomendable” denunciar el Pacto de San José teniendo en cuenta que los peruanos tienen esa instancia para proteger sus derechos fundamentales. “A estas alturas, con la experiencia que ya tenemos, no podemos quedarnos desprovistos de una justicia supranacional”, añadió.

AP, APP, Podemos Perú y Somos Perú conforman un bloque. (Foto: GEC)

Ante similar consulta, el vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza, cuestionó la propuesta del jefe de Estado.

“Si el presidente insiste con el tema de pena de muerte para los violadores, lamentablemente el partido Somos Perú retirará su respaldo. Para Somos Perú, la pena de muerte no es una salida”, advirtió.

En tanto, desde Podemos, la electa parlamentaria Cecilia García afirmó que su bancada no tiene una posición grupal definida. A título personal, sin embargo, aseveró estar de acuerdo con Vizcarra. “La pena de muerte debe de ser una alternativa a en nuestro Código Penal”, manifestó y consideró que la medida debería aplicarse para violadores de menores de edad o asaltantes que asesinen a sus víctimas

Finalmente, desde Acción Popular, Manuel Merino, miembro de Acción Popular y anunciado candidato a la presidencia del Parlamento, sostuvo que si el presidente trae la propuesta al Congreso tendría que “venir resolviendo aquellos acuerdos internacionales que están firmados por el Estado peruano y en ese momento tendrán que evaluarse”.

Reconoció que si bien hay zozobra en la población por distintos casos, el problema debería atacarse en base a acciones sectoriales.

La contradicción del Ejecutivo

Desde las filas de dicha agrupación, Alberto de Belaunde sostuvo que la postura institucional de la misma es en contra de la pena de muerte. Asimismo, dijo ver una contradicción entre el planteamiento de Vizcarra y el impulso de la reforma del sistema de justicia, pues al mismo tiempo se estaría buscando dejar en manos de este la aplicación de la pena capital.

“Lo que dice el presidente no es cierto. No depende solo del Congreso. Para poder plantear siquiera el debate, el Perú tendría que denunciar el tratado y esa es una función exclusiva del Ejecutivo. No es disuasivo, por el contrario, uno ve estadísticas en distintos estados y nota que no hay gran diferencia”, indicó agregando que la tendencia internacional es hacia la abolición de la pena de muerte y que está en juego la imagen del país.

En esa línea, refirió que hubiera esperado una respuesta más clara del presidente, puesto que el énfasis debería estar en la prevención a través de la atención a sectores como la educación. “Más fácil es salir con fuegos artificiales como la pena de muerte, pero todos los que estamos en posiciones de liderazgo debemos ser más responsables, sobre todo cuando se puede abrir la puerta a debates como este”, cuestionó.

Según comentó el vocero Diethell Columbus, la bancada no tiene una postura definida. Sin embargo, cuestionó que el presidente se refiera al tema señalando incluso que dependerá del Congreso, cuando quien tiene que denunciar primero el Pacto de San José es el Ejecutivo y luego debatirse la modificación constitucional en el Parlamento.

“La pelota está en la cancha de él. Cuando haga su trabajo, recién lo veremos en el Congreso si es que lo primero ocurre […] Para que se debata, primero e Ejecutivo tiene que dar el primer paso. Si no, estamos hablando de temas populistas”, aseveró.

En esa línea, criticó que el mandatario haya soltado un mensaje vacío de contenido. “Con este jefe de Estado nunca se sabe, pero debe ser una estrategia distractora”, apuntó.

UPP está a favor

El presidente del partido y electo congresista, José Vega, recordó que su partido planteó durante la campaña la necesidad de aplicar la pena de muerte para presidentes de la República y altos funcionarios por traición a la patria y actos de corrupción, así como para asesinos y violadores de menores.

“Si está tomando la bandera política nuestra, me parece bien”, dijo Vega. Añadió que se trata de una “demanda ciudadana” recogida durante la campaña electoral.

José Vega fue elegido congresista por UPP en Lima. En la imagen se le observa recogiendo sus credenciales en el JNE. (Foto: GEC)

En tanto, resaltó que sería una “decisión política soberana, libre”, instó al mandatario a dar el primer paso para retirar al Perú del Pacto de San José y descartó que responda a una iniciativa populista. “Los que dicen eso no están viviendo en carne propia lo que viven los ciudadanos […] Es una realidad palpable, no es suficiente con indignarnos, solidarizarnos, sino que hay que tomar acciones que son radicales, pero creo que en esta etapa es importante para frenar los actos violentos”, sentenció.

Piden declarar emergencia

Arlette Contreras, activista por los derechos de la mujer y electa parlamentaria, se pronunció vía Twitter. "No hay nada que evaluar, señor presidente. “¿Quiere atender la problemática de violencia en contra de las mujeres como una prioridad nacional? Declárela en emergencia nacional frente al incremento de casos de feminicidio y violencia a mujeres, niñas y niños”, planteó.

Este Diario intentó comunicarse con representantes del Frepap, pero no fue posible.

Arlette Contreras (con folder rojo en mano) criticó la iniciativa del presidente Vizcarra. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC )

Discurso presidencial

En más de una ocasión, el presidente Martín Vizcarra ha sido cuestionado por recurrir a un discurso de corte populista. “El populismo de manual prescribe una supuesta división de la sociedad entre ‘los privilegiados’ (los ricos o los políticos indolentes, los pertenecientes a una casta que medra de un cierto estado de cosas) y ‘el pueblo’ (la gente de la calle, los pobres, las víctimas silenciosas de ese mismo estado de cosas). Este último, virtuoso por naturaleza y aquellos, irremediablemente malignos”, señaló El Comercio en su editorial del 29 de agosto del 2019.

“Prescribe también ese manual, por cierto, la aparición de un líder o caudillo que supuestamente sintoniza de manera providencial con las aspiraciones del ‘pueblo’ y sabe interpretarlas al milímetro en cada nueva coyuntura; y que, en consecuencia, argumenta o da a entender que ir contra él es ir contra quienes integran esa sacralizada comunidad”, añadió.

Y en anteriores ocasiones, el mandatario ha apelado precisamente a ser la voz del pueblo, confrontándolo con otras posturas.

“Recojo el clamor popular: ¡Reforma ya! Basta de comprar y vender derechos y dejar impune los delitos de los que trasgreden nuestro sistema legal y enferman nuestra sociedad”. (16/9/18)

“Sé que nos van a seguir atacando, sé que nos van a seguir difamando. Van a seguir dando la espalda a los peruanos, intentando defender privilegios y tratando de que nos demos por vencidos, de ganarnos por cansancio. Si permanecemos unidos, si seguimos firmes en nuestras convicciones, que ataquen todo lo que quieran”. (28/8/19)

“Hoy lo repito: no nos van a doblegar, no nos van a ganar porque estamos del lado correcto, estamos al lado del pueblo que es honesto. En el pueblo nos apoyamos, al pueblo se le escucha y al pueblo se le respeta”. (28/8/19)

“Ustedes son el principal soporte de este gobierno. Cuando empezamos el gobierno y lanzamos nuestro reto de lucha contra la corrupción, quien primero nos respondió fue el pueblo, el que respaldó esa propuesta de luchar contra la corrupción”. (26/8/19)

“¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de ‘Presidente, cierre el Congreso’. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”. (28/7/19)

“Antes de votar revisen a los candidatos, vean sus antecedentes, su trayectoria, qué han hecho por su pueblo, cuánto han trabajado y denle un premio al que ha hecho bien las cosas y el premio es su voto. Si no han trabajado bien, ignórenlo, ustedes son los que tienen que ver”. (21/12/2019)

“Tenemos que analizar, primero, a los partidos políticos para ver quiénes tienen propuestas que coinciden con la forma de pensar de los ciudadanos. Nosotros queremos que los ciudadanos voten por partidos políticos que piensen como los ciudadanos, no como piensa el presidente, el gobernador o el alcalde”. (23/1/20)

“Creo que la población ha castigado la confrontación y vemos que las caras visibles del anterior Congreso que representaban esta confrontación han sido castigadas por el voto popular. Es decir, las caras visibles que así se han presentado, no solamente en su accionar con el Congreso, sino que en la campaña han tenido un mensaje de continuar la confrontación, han sido castigados por la población”. (29/1/20)