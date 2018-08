Martín Vizcarra: Pensé que podía ir al Congreso sin pedir autorización

El presidente de la República, Martín Vizcarra, respondió a las críticas que recibió el miércoles por parte del titular del Congreso, Daniel Salaverry, y afirmó que él pensaba que podía ir al Parlamento en cualquier momento, "sin pedir autorización a nadie".

"Las puertas de Palacio de Gobierno están abiertas, quien quiera ir a Palacio de Gobierno a dejar un documento puede ir cuando desee y no tiene que pedirle autorización a nadie. Yo pensaba que en el Congreso era igual, que podía ir al Congreso sin pedir autorización a nadie", señaló Martín Vizcarra a los periodistas.

El mandatario señaló que estos cuestionamientos deberían quedar en segundo plano, ya que lo importante es que se lleve a cabo el debate alrededor de los tres proyectos de reforma política que presentará hoy ante el Congreso.

"No comprendo esa reacción [de Daniel Salaverry], sin embargo tenemos que mirar hacia delante, hacia lo que nos hemos comprometido en el discurso del 28 de julio [...] Lo demás son anécdotas, tienen que dejarse como anécdotas. Hay que ver el fondo", añadió.

Martín Vizcarra consideró viable que el Parlamento tramite con rapidez las iniciativas de ley para un referéndum, que permitirá que la ciudadanía se pronuncie sobre la reforma judicial y política.

"Si (en el Congreso) están escuchando el clamor y el pedido de la población, estoy seguro que van a respaldar el pedido de reforma política y judicial que está planteando el Ejecutivo", indicó.

El miércoles 8 de agosto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, había criticado a Martín Vizcarra por haber recibido una comunicación desde Palacio de Gobierno informándole que el mandatario iría a presentar los tres proyectos de reforma política cuando él y sus colegas de Fuerza Popular estaban reunidos en un evento partidario en Cieneguilla.

"Sabiendo que tanto el presidente del Congreso como los vicepresidentes están a dos horas fuera de Lima, escoger justo ese momento para visitar el Congreso creo que no es lo más elegante [...] Eso me parece un golpe bajo que no debemos aceptar ni al presidente ni a ninguna otra autoridad en el Perú", había comentado ante Canal N el presidente del Parlamento.