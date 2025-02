En dos de esos meses, los egresos fueron menores a un sol; y en otros dos, fueron de S/ 20. También hubo dos meses donde los gastos fueron de S/ 100 y S/ 200; y en los primeros meses del año, hubo otros de alrededor de 1,300. Todas cifras menores en comparación con los ingresos mensuales de unos 11 mil soles que recibía Martín Vizcarra (ver tabla).

El documento fue leído y detallado públicamente por sus autoras, dos peritos oficiales de la fiscalía, en una audiencia del juzgamiento seguido contra el expresidente en la Corte Superior Nacional. Las especialistas analizaron los ingresos y egresos de Martín Vizcarra en dos periodos: septiembre a diciembre del 2013 y enero del 2014 y diciembre del 2014.

La cuenta de sueldos de Martín Vizcarra en el 2014 (montos en soles)

Mes Saldo inicial Ingresos* Egresos** Saldo final Enero 2014 93,158.43 10,911.73 1396.4 102,673.76 Febrero 2014 102,673.76 12,293.99 1,087.82 113,879.93 Marzo 2014 113,879.93 12,000.84 100.55 125,780.22 Abril 2014 125,780.22 11,852.90 1361.43 136,271.69 Mayo 2014 136,271.69 12,300.35 0.55 148,571.49 Junio 2014 148,571.49 12,301.43 20.55 160,852.37 Julio 2014 160,852.37 11,494.77 3155.58*** 169,191.42 Agosto 2014 169,191.42 11,859.25 20.55 181,030.12 Septiembre 2014 181030.12 11,912.32 0.55 192,941.89 Octubre 2014 192,941.89 14,615.51 220.65 207,336.75 Noviembre 2014 207,336.75 10,579.39 14495.4 203,420.74 Diciembre 2014 203,420.74 11,287.20 51902.7 162,805.24

*Ingresos: remuneraciones, depósitos y abonos por intereses

**Egresos: retiros, compras con tarjeta, comisiones e ITF

***La pericia no detalla los egresos de julio, pero del saldo inicial se infiere que hubo egresos por S/ 3,155.58

Las peritos también vieron sus cuentas en otros bancos en el 2014, pero no las incluyeron en su reporte porque no tenían movimientos. Indicaron que solo se movía dinero en la cuenta del Banco de la Nación, donde recibía su sueldo como gobernador.

También sostuvieron que no se justifica de dónde salió el dinero para pagar las cuotas de aproximadamente S/ 4,600 por la hipoteca de su departamento en el distrito limeño de San Isidro.

“Estamos advirtiendo que sus cuentas no las mueve, solo tiene la del Banco de la Nación que sí mueve, pero solo acumula y acumula (dinero). Y aparte tiene un crédito hipotecario (cuyo cuota es) de casi S/ 5 mil y no hemos visto cómo está pagando”, dijo la perito María Cristina Maguiña Mallma.

“Estamos relacionando el sueldo del señor Martín Vizcarra, que no lo retira. Lo acumula y acumula. ¿De dónde saca el dinero él para sobrevivir o pagar cuentas?”, indicó la perito Domitila Ana Sánchez Arévalo.

Según conoció El Comercio, la fiscalía apunta a acreditar con esto que, durante ese periodo, el acusado vivió de los pagos de sobornos que habría recibido. Esto debido a que el dinero de sus retiros y compras hechas no alcanzarían para cubrir su canasta familiar ni para pagar la hipoteca de su departamento.

Los montos

De acuerdo con la acusación fiscal, el entonces gobernador de Moquegua acordó con la constructora peruana Obrainsa, en noviembre del 2013, el pago de una coima de S/ 1 millón a cambio de información privilegiada que les permitió hacerse con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo. La defensa del expresidente niega la acusación.

Los pagos, según el Ministerio Público, se ejecutaron a inicios del año siguiente. El gerente de Obrainsa, Elard Paul Tejeda, ha declarado en el juicio que él mismo le entregó el dinero a Martín Vizcarra en dos partes: S/ 400 mil en efectivo en enero del 2014 y S/ 600 mil en efectivo en abril.

En tanto, los pagos de la constructora ICCGSA a Martín Vizcarra por la obra Hospital de Moquegua en el 2014 habrían sido seis, por un total de S/ 1 millón, con el exministro José Manuel Hernández como intermediario. El resto del monto de la presunta coima, S/ 300 mil, se habría entregado entre el 2015 y el 2016.

En los primeros meses analizados por la pericia (septiembre 2013 a diciembre 2013), periodo previo al presunto pago de coimas y ligado al supuesto pacto para esos pagos ilícitos, el hoy acusado alternaba meses con egresos mínimos con meses con egresos significativos.

En septiembre del 2013, tenía un saldo acumulado de S/ 70 mil e ingresos de más de S/ 12 mil, pero también hizo compras y retiros por S/ 24 mil. En los meses siguientes, octubre y noviembre, registró ingresos similares y egresos de solo S/ 0.55 y S/ 0.60, respectivamente, por concepto de Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

Noviembre es una fecha importante para el caso: fue ese el mes en que, según los testigos y según la fiscalía, Martín Vizcarra pactó con Obrainsa el pago de la coima.

Finalmente, en diciembre, con ingresos de S/ 12 mil, el entonces gobernador registró retiros y compras por un total de S/ 6,673. Así, cerró el año con un saldo final de S/ 93 mil en su cuenta.

Sobre esos meses, la pericia concluye que el dinero para pagar su departamento no salió de su cuenta sueldo y que sus movimientos en cuentas de otros bancos -también analizados en la pericia- son de “montos no significativos” que no alcanzaban para las cuotas de S/ 4,600 del crédito hipotecario.

En enero del 2014, mes del presunto primer pago de Obrainsa, Martín Vizcarra tuvo ingresos de casi S/ 11 mil y solo gastó S/ 1,396. Esos egresos fueron por compras con su tarjeta y por un retiro de S/ 400. Además, fueron previos a la fecha exacta de la supuesta entrega del dinero del soborno: 27 de enero.

Tampoco hay registro de una transferencia a otro banco para el pago de la hipoteca de su departamento o de un retiro que alcance para pagar esa cuota, situación que se repite al menos hasta noviembre del 2014.

En febrero, mes posterior al presunto primer pago ilícito a favor de Martín Vizcarra, su cuenta solo tuvo gastos por cuatro compras con tarjeta y por concepto de ITF, por un total de S/ 1,087.

En marzo, solo hubo un retiro de S/ 100 y S/ 0.55 en impuestos; y en abril, un retiro de S/ 700 a mediados de mes, además de compras e impuestos, por un total S/ 1,361.

Por otro lado, sus ingresos por esos meses fueron de entre S/ 11 mil y S/ 12 mil, principalmente por remuneraciones, pero también por depositos de entre S/ 1,300 y S/ 1,700 e intereses.

Abril es otra fecha clave porque, según el gerente de Obrainsa, fue entre el 4 y 7 de ese mes en que le dio el segundo pago en efectivo a Martín Vizcarra, por S/ 600 mil. Y si bien esta pericia se centró en los hechos ligados a la obra Lomas de Ilo, el testigo José Manuel Hernández ha declarado que fueron entre marzo y abril del 2014 cuando él comenzó a darle al expresidente el dinero de la otra presunta coima: la de ICCGSA por el Hospital de Moquegua.

Para el mes siguiente, de acuerdo con la pericia, Martín Vizcarra tuvo ingresos por S/ 12,300 en su cuenta sueldo, pero no hizo ningún retiro ni compra, y su único egreso fue el pago de ITF por S/ 0.55. Junio fue similar: recibió la misma cifra y solo tuvo un retiro de S/ 20.

Respecto al mes de julio, la pericia no detalló los egresos que tuvo Martín Vizcarra en comparación con sus ingresos de casi S/ 11,500. No obstante, del saldo inicial del mes siguiente se desprende que fueron de S/ 3,155, sin conocerse los conceptos.

Coincidentemente, julio fue el mes, según José Manuel Hernández, en que se le entregó a Martín Vizcarra la segunda parte de la coima del Hospital de Moquegua. Los exdirectivos de ICCGSA han declarado que esas primeras entregas fueron por montos de entre S/ 100 mil y S/ 200 mil.

Para agosto y septiembre, los gastos volvieron a ser mínimos: S/ 20.55 y S/ 0.55 frente a ingresos de S/ 11,859 y S/ 11,912, respectivamente. En octubre, los egresos aumentaron a S/ 200.65 (retiro de S/ 200 más ITF), frente a ingresos de S/ 14,615 (sueldo, depósito en cheque y abono por intereses).

Así, Martín Vizcarra cerró octubre con un saldo acumulado en su cuenta de sueldo de S/ 207,336.75, más del doble de los S/ 93,158.43 con los que inició el 2014.

En esos 10 meses, tuvo ingresos en esa cuenta por un total de S/ 121,543.09, frente a S/ 7,364.63 de gastos. Es decir, en promedio, solo gastaba S/ 736 al mes. Como referencia, según el INEI, la canasta familiar para una familia de cuatro personas en el 2014 era de S/1.136. Ello sin contar gastos como hipotecas u otras deudas.

Por otro lado, las otras cuatro presuntas entregas de José Manuel Hernández a Martín Vizcarra habrían sido en esa segunda mitad del 2014. Según los exdirectivos de ICCGSA, todas sumaron S/ 1 millón de los S/ 1.3 millón que habían pactado con el entonces gobernador de Moquegua.

Desde noviembre, los egresos de la cuenta de Martín Vizcarra aumentan. Ese mes, fueron de casi S/ 14.500, principalmente derivado de un retiro de S/ 14 mil. En diciembre, hizo una compra por S/ 1,899 y un retiro por 50 mil, para un total de S/ 51,900 en egreso. Así, su salgo final del 2014 en su cuenta sueldo fue de S/ 162,805.24.

Interrogatorio y contrainterrogatorio

El documento fue expuesto en el juicio, en la audiencia del lunes 27 de enero, por sus autoras: las contadoras Domitila Ana Sánchez Arévalo y María Cristina Maguiña Mallma. El informe pericial se hizo, a solicitud del equipo especial Lava Jato y a partir del levantamiento del secreto bancario del procesado Martín Vizcarra.

Interrogada en el juicio por el fiscal Germán Juárez Atoche, autor de la acusación fiscal contra el expresidente, la perito Maguiña Mallma indicó que resulta “extraño” que en el periodo analizado “no se vean salidas continuas”. “No hay retiros mensuales, se ve que se está acumulando, hay retiros esporádicos”.

El fiscal también intentó preguntar a las peritos si, de acuerdo con su experiencia, el dinero gastado en ese periodo sería suficiente para cubrir una canasta familiar de la época. No obstante, el abogado de de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, objetó la pregunta y el juzgado le dio la razón, debido a que la pericia no abordó ese aspecto.

En el contrainterrogatorio, la defensa de Martín Vizcarra cuestionó el uso del término “gastos significativos”. También, indicó que no se tomó en cuenta, por ejemplo, que el retiro de S/ 24 mil hecho en septiembre podía alcanzar para cubrir las cuotas de la hipoteca de los tres meses siguientes. La interacción entre el abogado y las peritos fue frecuentemente tensa, con Sánchez Arévalo advirtiendo que las quería “llevar el error”.

“Nosotros estamos relacionando el sueldo del señor Martín Vizcarra, que no lo retira. Lo acumula y acumula. ¿De dónde saca el dinero él para sobrevivir o pagar cuentas?”, dijo la perito.

En medio del contrainterrogatorio, el fiscal Germán Juárez remarcó que la pericia no trataba de evaluar un desbalance patrimonial o un enriquecimiento ilícito, sino que “el tema es un cohecho, dinero que habría recibido indebidamente el señor Martín Vizcarra en esos proyectos”.

“Lo que se está buscando, hacia donde se orienta, es (determinar) si, efectivamente, hubo gastos o no en esas cuentas bancarias. Luego, en la valoración que haremos, en la conclusión, vamos a explicar los motivos de por qué se ha llevado a cabo esta pericia: como una prueba indiciaria, colateral, a la imputación que ha hecho el Ministerio Público”, enfatizó el fiscal durante la audiencia.

Las peritos indicaron que también accedieron a la información de movimientos de Martín Vizcarra en otros bancos durante el 2014, a pesar de que no lo consignaron en su informe pericial. “Hemos revisado toda la información de enero del 2013 al diciembre del 2014″, precisó Maguiña Mallma.

“En las otras cuentas, Interbank, Banco de Crédito, Scotiabank, no hay movimientos. Por eso nos hemos enfocado en colocar en el informe la cuenta del Banco de la Nación, de sus remuneraciones. (...) Estamos advirtiendo que sus cuentas no las mueve, solamente tiene la del Banco de la Nación que sí mueve, pero solamente acumula y acumula, y aparte tiene un crédito hipotecario de casi S/ 5 mil y no hemos visto cómo está pagando”, detalló.

El abogado también cuestionó que no se hayan tomado en cuenta para la pericia que Martín Vizcarra está en una sociedad con su esposa “bajo el régimen de sociedad gananciales, desde 1992″, en la que está en el departamento. Los peritos replicaron que la hipoteca estaba a nombre del expresidente.

Siccha también consultó si tomaron en cuenta “los ingresos de Martín Vizcarra como accionista de la empresa CyM Vizcarra”. No obstante, El Comercio revisó la declaración jurada de bienes e intereses que presentó Martín Vizcarra ante la Contraloría en el 2014, como gobernador de Moquegua. Allí, no registró ningún ingreso del sector privado. Sí declaró S/ 16,280 como ingresos mensuales del sector público, bienes por S/ 2.7 millones y S/ 1,312 en el rubro “otros”.

En diálogo con El Comercio, el abogado de Martín Vizcarra dijo que es “curioso” que la pericia se haya centrado en los ingresos y egresos de su cuenta en el Bando de la Nación y no en los otros bancos. No obstante, no pudo afirmar que el dinero para los gastos mensuales de su defendido en ese periodo, entre ellos la hipoteca de su departamento, haya salido de esas otras cuentas.

“Sí existieron egresos de septiembre a diciembre del 2013, también en el 2014. En muchos de los meses en que ellos señalaron que no hubo egresos, luego confirmaron que sí”, sostuvo inicialmente.

Luego, pidió recordar que Martín Vizcarra era accionista de CyM Vizcarra. Sin embargo, cuando se le mencionó que su defendido no reportó ningún ingreso del sector privado en el 2014 ante la Contraloría, dijo que “no podría dar un dato exacto” sobre si esos ingresos debieron declararse. “No es materia de análisis, en ningún momento se ha discutido ese tema”, acotó.

Cuando se le indicó que las peritos dijeron que sí consideraron las cuentras en otros bancos del 2014, pero que no las registraron en la pericia porque no tenían movimientos, replicó que eso “no lo vemos en el informe, no vale”. “No revisaron sus otras cuentas. Nunca fue materia de discusión”, insistió.

Cuestionado por los meses en que hubo egresos mínimos de sus cuentas, como mayo del 2014 (S/ 0.55) y junio del 2014 (S/ 20.55), respondió que “hizo retiros grandes, por ejemplo, en septiembre del 2013, por S/ 22,500″.

Ante la pregunta de si, entonces, el dinero para pagar la hipoteca, la canasta familiar y los otros gastos de Martín Vizcarra en ese periodo salieron de sus otras cuentas, el abogado dijo que “no lo podría afirmar, porque no ha sido materia del proceso penal”.

“Lo único que puedo señalar, según me ha indicado el señor Martín Vizcarra, es que todo está plenamente justificado. Nunca existió un desbalance patrimonial entre sus ingresos y egresos”, afirmó.

Peritaje refuerza acusación fiscal

El penalista Andy Carrión remarcó que el peritaje sirve a la fiscalía para reforzar su acusación, “más aun cuando hablamos de fechas concretas de recepción de coimas”. “Tiene egresos de S/ 0.55 en mayo, en marzo de S/ 100. Eso no condice si quiera con lo mínimo. Es evidente que él necesitaba mucho más para su canasta básica. La pregunta que debería formularse y responder el imputado es: ¿de qué vivía? Si quiere desvirtuar ese informe, debería aportar evidencia”.

“La fiscalía sostiene que los cobros de las coimas fueron en determinados momentos y fue en efectivo. Ello significaría que en esos periodos hizo uso de ese dinero. La canasta básica y los gastos propios de Martín Vizcarra implicarían un gasto mayor (a lo registrado en sus egresos bancarios)”, indicó.

El abogado consideró que la pregunta que deja la pericia es dónde sacó el dinero el expresidente para solventar su canasta familiar, particularmente en los meses donde sus retiros y egresos fueron mínimos: “Ese el punto medular (...) El análisis individual implica desentrañar si el dinero en efectivo pudo suplir los gastos o el dinero que él recibía como funcionario”.

Añadió que a junto a gastos de la canasta básica se deben considerar deudas o pagos que tiene la persona, como el de hipoteca de su departamento. “Si recibes dinero en efectivo de una coima, eso puede suplir los ingresos formales. Si él tuvo otras cuentas privadas y sus ingresos son lícitos, podría demostrar que sí hubo los desembolsos para sustentar su canasta familia”, explicó.

La penalista Valeria Morón, socia en Macera & Morón Abogados, consideró que es importante que las peritos hayan revisado las cuentas de Martín Vizcarra en otros bancos, no solo en la que recibía sueldo. También remarcó que, según lo expuesto en la audiencia, también abordaron los gastos de sus tarjetas de créditos y “no se ve un movimiento mayor”.

“Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo este señor afrontó sus gastos familiares, educativos, de alimentación, de vivienda, de mantenimiento, de vehículos, sus viajes, sus obligaciones financieras? (...) Hasta ahí, llama poderosamente la atención”.

La abogada dijo que el peritaje oficial pudo haber incluido los ingresos de la sociedad conyugal y no solo centrarse en la cuenta del Banco del Nación. No obstante, indicó que Martín Vizcarra también pudo haber presentado una pericia de parte para cuestionar a los peritos oficiales de la policía para acreditar sus gastos en el periodo bajo cuestión, que, por ejemplo, pudieron haber asumidos por su esposa o su sociedad conyugal.

“Si no lo ha hecho, tenemos un escenario un poco oscuro, porque todo indica que la pericia oficial ha hecho un análisis global de los ingresos y egresos, y esto no cuadra. En esa línea, sí podría hablarse de un indicio para sustentar que esta persona pudo haber vivido de otra forma, que se condice con la imputación de la fiscalía, que adenás está corroborada por declaraciones de colaboradores, etc”.

De la audiencia del pasado 27 de enero se desprende que no hubo pericia de parte de la defensa de Martín Vizcarra sobre este tema. Consultado por El Comercio respecto sí entre las pruebas que llos aportaron para el juicio hay algún informe de este tipo sobre las cuentas de su defendido, el abogado del expresidente dijo que “no, porque nunca ha sido materia de discusión”.