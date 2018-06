Martín Vizcarra pide a alcaldes denunciar actos de corrupción

El presidente de la República, Martín Vizcarra, solicitó a los alcaldes distritales y provinciales que denuncien cualquier acto de corrupción por parte de malos funcionarios “que se meten al Estado para aprovecharse de las necesidades de la población”.

El mandatario realizó este pedido desde Áncash, durante su participación en el Muni Ejecutivo. Lo acompañaron el jefe del Gabinete, César Villanueva, y los ministros de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo; Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, y Economía y Finanzas, Carlos Oliva, entre otros.

Vizcarra señaló que el Ejecutivo está a “disposición” de las autoridades ediles para poner sacar adelante proyectos hasta el último día de su gestión, y que se brindarán los recursos presupuestales para ello.

“Hasta el último día pongámosle esfuerzo para que ustedes les saquen el máximo provecho y podamos realizar las obras que ustedes han priorizado, que son sus objetivos, y que también los hacemos nuestros para poder culminar durante este año o tenga el impulso de continuidad en el 2019”, dijo Martín Vizcarra.

En ese contexto, el presidente hizo referencia sobre la reciente denuncia de Mardonio Guillén, alcalde de San Juan Bautista (Ayacucho), quien acusó que funcionarios del Gobierno le solicitaron el 5% de un proyecto de agua y desagüe a fin de poder destrabarlo.

“Si alguien les pide algo indebido para destrabar un proyecto, para asignar recursos, vengan directamente con la denuncia y [la] vamos a hacer. Esos funcionarios, que están claramente identificados y que han pedido esta coima al alcalde, ya están con un proceso de investigación en el Ministerio Público”, manifestó.

“El esfuerzo que hacemos con los recursos del Estado no pueden ser para favorecer a corruptos, a delincuentes que se meten al Estado para aprovecharse de las necesidades de la población. Tenemos que ser drásticos. Dinero sí, transferencia sí, [pero] corrupción no, no lo vamos a permitir”, añadió Vizcarra.

MÁS EN POLÍTICA: