Martín Vizcarra pide a autoridades no realizar gastos insulsos

El presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó esta mañana a los gobernadores regionales y al resto de las autoridades del Estado a no realizar “gastos insulsos”, en clara referencia a la decisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones de Estado (OSCE) de alquilar durante los próximos tres años un conjunto de oficinas en Camacho (Surco), por S/15 millones.

“Como Estado tenemos que buscar la forma y el mecanismo de la eficiencia, no duplicar acciones ni gastos o estar gastando insulsamente”, manifestó durante la segunda sesión del Gore-Ejecutivo Extraordinario, que concluirá este martes.

Vizcarra Cornejo dijo que la justificación dada por la OSCE en base a cuadros comparativos sobre el precio de un conjunto de oficinas no es suficiente para justificar la medida. Añadió que una institución pública tiene que estar ubicada donde sea más sencillo el acceso para sus usuarios.

Martín Vizcarra también mencionó que el programa social Qali Warma estaba a punto de mudarse al mismo edificio donde iba a funcionar el Organismo Supervisor de las Contrataciones de Estado en Surco.

Contó que conversó con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana la Rosa, a quien le explicó que el Estado no puede tener sensibilidad social de llegar a niños desatendidos si los responsables están “una burbuja ajena a donde está la necesidad”.

“Si tengo que combatir la pobreza, tengo que ser consciente de ella y ser cercano, sentirla, entonces, por eso, tenemos que tener más cercanía y empatía con quienes nos debemos”, subrayó.

La CAN será integrada a la PCM

El presidente Martín Vizcarra reiteró que la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), que articula esfuerzos frente a la corrupción en el país, será parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como parte de la estrategia de lucha contra ese flagelo.

Según explicó, la CAN Anticorrupción no será un ente asesor lejano que emite sugerencias o recomendaciones, que pueden ser aplicadas o no, sino que será parte de la estructura de la PCM con sus propias responsabilidades.

“Y nosotros estaremos obligados a cumplir lo que dice (la CAN) [...] Estará dentro de la organización del Estado”, señaló Martín Vizcarra durante el segundo día del Gore-Ejecutivo Extraordinario.

Para el mandatario, se trata de un cambio sumamente importante, al cual se sumará la aplicación del Plan Nacional Anticorrupción recibido en la víspera de manos de la CAN.

“Le hemos dado el encargo al premier [César Villanueva] para aprobarlo con un decreto supremo en el Consejo de Ministros”, puntualizó.