El presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió “voltear la página de las diferencias” y dar paso a la unidad y el consenso, luego de tomar el juramento de Walter Martos como nuevo presidente del Consejo de Ministros.

Remarcó que “no es momento para la división”. “El deber está por encima de cualquier diferencia circunstancial. Nuestra obligación con la Patria significa voltear la página de las diferencias y continuar trabajando a favor de los peruanos”, exclamó.

La pandemia -prosiguió- no da tregua y, por ello, no podemos perder un minuto “más enfrascados en confrontaciones políticas, ni luchas de intereses mientras la vida de miles de peruanos están en riesgo, esto no es responsable, ni se condice con el sentido de urgencia que la ciudadanía espera, es tiempo de poner el país por delante”.

“Frente a este enorme desafío (la pandemia), solo la unidad, el esfuerzo y la responsabilidad de todos nos permitirán vencer al enemigo común, proteger lo más preciado que es la vida y la salud de la población, reimpulsar la economía, generar empleos y restaurar la fe y la confianza del pueblo peruano”, indicó.

“Hoy, junto al nuevo gabinete, quiero convocar a todos aquellos a los que el pueblo, a través de su voto, les dio su confianza, a dejar atrás las rencillas que contribuyen al bienestar del país. Trabajemos juntos para salir de esta situación, no nos pongamos obstáculos entre nosotros, porque finalmente formamos parte del mismo equipo, el equipo del Perú, y de nosotros depende, hoy más que nunca, la vida y la salud de miles de peruanos”, señaló en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

“Es momento de demostrar la unidad y fuerza que tenemos cada uno de los peruanos y peruanas. Hagámoslo sin distingos de índole político, ideológico o religioso. Pongamos el hombro para sacar adelante el país”, exclamó.

“Con ese propósito, acabo de tomar juramento al nuevo gabinete ministerial encabezado por el premier Walter Martos, una persona que con su trabajo ha demostrado su compromiso con el Perú y su disposición para desplegar todos sus esfuerzos a favor de la patria”; añadió.

El mandatario también aseguró que “en los próximos días” se llevará a cabo el Pacto Perú, la ronda de diálogo a la que convocó en su mensaje a la Nación el pasado 28 de julio y bajo la secretaría técnica del Acuerdo Nacional.

Martín Vizcarra declaró, antes de iniciar el primer Consejo de Ministros con Walter Martos al frente del Gabinete.

