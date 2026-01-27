Martín Vizcarra: PJ rechaza pedido para que cumpla sentencia en libertad mientras se resuelve su apelación

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó el pedido del expresidente Martín Vizcarra de cumplir en libertad la sentencia de 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto por su defensa.

La sala declaró infundada la solicitud al considerar que no se cumplen los presupuestos legales para suspender la ejecución provisional de la condena.

En su resolución, el tribunal sostuvo que la sentencia condenatoria produce efectos inmediatos, conforme al marco procesal vigente, a pesar de ser en primera instancia.

La sala precisó: “Nos encontramos ante una sentencia condenatoria de especial gravedad [...] resulta razonable concluir que la ejecución provisional de la sentencia condenatoria constituye una medida necesaria”.

También argumentó que los problemas de salud alegados por la defensa de Vizcarra no logran “fundamentar la urgencia de que el sentenciado afronte el trámite recursal en libertad”.

De acuerdo con la sala, no se acreditó “un nexo causal entre su situación de reclusión y la condición médica” que enfrenta.

Recientemente, Vizcarra aseguró que sufrió problemas renales y - según dijo - perdió el riñón izquierdo “por la demora” en su traslado a una clínica.

Vizcarra fue condenado por recibir sobornos cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, a cambio de favorecer a empresas en la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

De acuerdo con la sentencia en primera instancia, el exmandatario recibió pagos ilícitos que fueron acreditados mediante testimonios, documentos y otros elementos valorados en el juicio.

Con esta decisión, Vizcarra continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras se tramita su apelación.