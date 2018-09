Martín Vizcarra: La principal reforma contra la corrupción es la educación

El presidente de la República, Martín Vizcarra, destacó el valor de la educación para reducir la corrupción que afecta a las instituciones y aseguró que el Gobierno está priorizando su atención en la correcta implementación de colegios y centros educativos.

"¿Cuál es la principal reforma para combatir la corrupción? La educación. Si logramos tener una buena educación vamos a lograr desterrar todos los problemas de corrupción del futuro", indicó el presidente luego de inaugurar la nueva infraestructura del colegio San Antonio de Jicamarca, en Huarochirí.

Martín Vizcarra aseguró que el Ejecutivo está esforzándose para lograr que los colegios e instituciones educativas de todo el país formen a buenos estudiantes para, así, formar buenos peruanos.

"El valor que le damos a la educación es muy grande porque, gracias a ella, vamos a tener autoridades correctas y honestas que trabajen por el bien del Perú y de todos los peruanos", comentó.

Martín Vizcarra también recordó que el Gobierno está trabajando en reformas para combatir la corrupción que ha salido a la luz en los últimos meses y que ha afectado al sistema judicial.

"Ustedes [alumnos] no están ajenos a la realidad nacional. Ustedes, docentes, no están ajenos a los problemas que tenemos, son plenamente conscientes de los problemas de corrupción, de las instituciones que no están cumpliendo y estamos haciendo un esfuerzo para corregir eso a través de reformas", indicó el presidente, haciendo alusión a los proyectos que presentaron al Congreso para una reforma judicial y política a través de un referéndum.

Durante su discurso, el mandatario también anunció las inversiones que realizará el Gobierno para implementar los servicios de agua y saneamiento para el sector 22 del distrito de San Antonio, en la provincia de Huarochirí, por un total de 300 millones de soles.

Martín Vizcarra participó en la inauguración de las nuevas instalaciones de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca por los ministros de Educación, Daniel Alfaro, y de Vivienda, Javier Pique del Pozo, además de la alcaldesa de San Antonio de Chaclla, Eveling Feliciano.