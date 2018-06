Martín Vizcarra: las razones de la caída de su aprobación [Análisis]

El presidente Martín Vizcarra inició su gobierno con un 57% de respaldo, pero dos meses después este se ha reducido considerablemente. De acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú, la aprobación al ex gobernador regional de Moquegua está en 37%. Es decir, 20 puntos porcentuales menos que en abril.

Para el analista político Enrique Castillo, el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) solo es la “punta del iceberg” de los problemas del gobierno. Agregó que Vizcarra “por falta de tiempo o improvisación” no llegó a armar un Gabinete que tuviese el peso político que requería la salida de la crisis originada por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia.

“Entonces, este es un gobierno sin personalidad, sin unidad de criterio y sin un equipo que pueda mostrar una imagen de coherencia”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Castillo también señaló que el jefe de Estado no ha sido capaz hasta ahora de generar alianzas políticas ni de trabajar para tener operadores que le permitan tender puentes. “El gobierno no tiene partido, no tiene bancada, no tiene operadores, el gobierno está en el aire y solo basa su fuerza en el prestigio que van perdiendo Vizcarra y [el primer ministro] César Villanueva”, refirió.

En esa línea, consideró que ningún gobierno se puede construir en base a dos personalidades.

El profesor de Ciencias Políticas de la PUCP Fernando Tuesta, además, indicó que Martín Vizcarra ha convertido su administración “en un gobierno de indecisiones”.

“Por la forma cómo llegó [a Palacio], el presidente pudo convertir su resiliencia en puntos de apoyo, pero ha convertido su gobierno en un gobierno de indecisiones y las indecisiones lo están llevando al inmovilismo y esto a no tener el norte que la gente espera con cierta rapidez”, explicó.

Tuesta añadió que la opinión pública no le tiene paciencia a esta administración, porque no se trata de un gobierno de cinco años, sino uno de poco más de tres.

“El ISC fue el empujón final”

El analista político Luis Benavente opinó que el aumento del ISC a las gasolinas y otros productos fue el “empujón final” de la caída de Vizcarra en las encuestas.

“Muchas personas, inicialmente, prefirieron no opinar ni a favor ni en contra del presidente, querían antes ver su conducta y postura, porque no lo conocían, no había ganado una elección como sus antecesores. Y si ese sector se inclina a desaprobarlo es porque no pudo satisfacer las expectativas de la gente”, detalló.

Benavente dijo que Martín Vizcarra al subir el ISC optó por el “camino fácil” para estabilizar la caja fiscal.

“El presidente optó por el camino fácil de echar mano del bolsillo de los peruanos, sobre todo de los más pobres, para cubrir el déficit fiscal. Eso demostró su poca imaginación política […] Y si eso no fue suficiente luego generó una crisis política al negociar con los transportistas y dar marcha atrás en este aumento, pero solo para ese sector”, remarcó.

El director de Vox Populi señaló que si el presidente Vizcarra desea revertir la caída en las encuesta debe “gobernar y no dejar que lo gobiernen”.

Castillo, por su parte, le recomendó que establezca “metas y planes de trabajo concretos” a todos sus ministros y buscar formar alianzas sobre esta agenda.