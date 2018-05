Martín Vizcarra recibió llamada de agradecimiento de Paolo Guerrero

El presidente Martín Vizcarra saludó la decisión del Tribunal Federal Suizo, que acogió la apelación del futbolista Paolo Guerrero contra la suspensión de 14 meses impuesta por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés) a raíz del resultado positivo por una sustancia prohibida encontrada durante un control de dopaje al deportista tras el partido contra Argentina el 5 de octubre. Con esa medida, el delantero de la selección peruana podrá participar en el Mundial Rusia 2018.

Según comentó el jefe de Estado, se enteró de la noticia por los medios de comunicación muy temprano esta mañana. Pero además, contó que recibió una llamada de agradecimiento del propio Paolo Guerrero.

“Agradezco la gentileza de Paolo Guerrero, a las 7:30 a.m. me llamó desde Suiza para él personalmente confirmar la noticia. Y le he dado yo mi felicitación y también le he transmitido la fuerza de los 32 millones de peruanos”, señaló Vizcarra a Canal N.

Asimismo, dijo que aunque no podrá estar en Rusia por sus responsabilidades como presidente del Perú, acompañará al equipo nacional con el corazón a la distancia.

“Todos hemos contribuido […] Nosotros pusimos a su disposición al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del embajador del Estado peruano en Suiza y hemos colaborado con la traducción de toda la documentación al francés, como tenía que presentarse al tribunal de Suiza”, manifestó también sobre el proceso ante el Tribunal Federal Suizo.



Cabe recordar que Vizcarra recibió a Guerrero y a Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el pasado martes 15 luego de que se conociera la decisión del TAS que ampliaba la sanción al delantero.



“Fuerza, Paolo. Fuerza, Perú. Eso es lo que mostramos cuando los peruanos nos unimos en nobles causas en la cual todos nos apoyamos”, sentenció.