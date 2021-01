El expresidente Martín Vizcarra, candidato al Congreso de la lista por Lima de Somos Perú, recomendó este viernes el uso de ivermectina como prevención y tratamiento para casos de COVID-19, pese a la ausencia de evidencia científica que refrende su uso contra el coronavirus.

A través de una presentación emitida en su página de Facebook, el exmandatario se dirigió a sus seguidores por cerca de 42 minutos en los que abordó diferentes temas relacionados a su pasada gestión en Palacio de Gobierno y la lucha contra el SARS-CoV-2.

Sin embargo, al referirse a la Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento (Operación Tayta) y su dación de kits COVID-19, el exmandatario cuestionó que se haya interrumpido la entrega de ivermectina para el tratamiento de la referida enfermedad.

“Hasta el 9 de noviembre que estuvimos en la presidencia había un tratamiento COVID-19, el famoso kit COVID-19 que lo distribuíamos a nivel nacional. Se instruía a los centros de salud. ¿Lo distribuía saben quién? El Plan Tayta. Es el compromiso de las FF.AA. que iba a todas las poblaciones”, dijo Vizcarra en un primer momento.

Martín Vizcarra sobre la ivermectina: “Puede que no tenga constatación científica, pero funciona"

“Pero miren el kit COVID-19. Había una bolsita de papel donde estaban tres medicamentos simples que se les entregaba: el paracetamol para el dolor de cabeza, para la fiebre; la ivermectina, que puede que no tenga una constatación científica rigurosa, médica, de laboratorio, pero que funciona”, remarcó.

Tras ello, el exjefe del Estado pidió que le pregunten a quienes se contagiaron de COVID-19 sobre los efectos de la invermectina en el tratamiento del mal, e, incluso, mencionó supuestas bondades del fármaco antiparasitario como medicamento preventivo.

“A ver pregúntenle a los que han sido infectados, a los que han tenido el virus y fueron tratados oportunamente con ivermectina, inmediatamente los síntomas disminuyeron, bajaron. Y mucha gente que ha recibido y ha tenido un tratamiento profiláctico previo con ivermectina no se ha infectado. Entonces, ¿por qué se retiró la ivermectina, por qué se ha suspendido el Plan Tayta?”, insistió Martín Vizcarra.

¿Debe usarse ivermectina para tratar COVID-19?

La ivermectina, un fármaco antiparasitario, cobró popularidad a finales de la década de 1970. Su relación con el COVID-19 se dio con la publicación de un estudio en el que se encontró en una prueba de laboratorio in vitro (en cultivo celular) que la ivermectina puede inhibir la replicación del SARS-CoV-2 en etapas prematuras de la infección. Otros dos estudios observacionales –que no llegaron a ser publicados y al parecer han sido retirados– señalaban también ciertos beneficios.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) indica que “aunque existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento del COVID-19”. Asimismo, un análisis de posibles terapias contra esta enfermedad, realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “concluyó que los estudios sobre ivermectina presentan un riesgo elevado de sesgo, muy poca certeza de la evidencia, y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños”.

En el Perú, durante meses, autoridades locales entregaron a lo largo de varias regiones ivermectina para tratar COVID-19, pero los investigadores del IETSI de EsSalud, dirección de generación de evidencia científica del seguro social, dieron la voz de alerta sobre la ineficacia del medicamento, así como también de la hidroxicloroquina y la azitromicina en pacientes con COVID-19 hospitalizados.

Uno de los principales promotores del uso del antiparasitario como tratamiento contra el COVID-19 ha sido el médico veterinario Manolo Fernández, quien dice no confiar en las vacunas desarrolladas por laboratorios internacionales. El también fundador y presidente ejecutivo del laboratorio Farvet, ubicado en Chincha (Ica), ha señalado ante el Congreso que los laboratorios conocidos “quieren tener a la humanidad como conejillos de indias” y que “las vacunas no van a proteger a todos los genotipos de coronavirus”.

El domingo 20, en el programa Rey con Barba de Willax, fue aún más tajante y aseguró que lo mejor que le pudo pasar al país es “que no venga la vacuna”, fechas en las que el presidente Francisco Sagasti aún no había anunciado el acuerdo con Sinopharm. Actualmente Farvet tiene un proyecto de vacuna y Fernández enfatiza en que responderá contra todas las variantes del virus causante de la pandemia, además de estar dispuesto a regalar las millones de dosis que sean necesarias para que se inmunice a todos los peruanos.

“Para mayor cuidado recomiendo tomar ivermectina cada 20 días, la mejor protección profiláctica sin efectos secundarios, totalmente inocuo y evitará que te contagies. Salgamos con responsabilidad y sin miedo”, insistió Fernández.

Sin embargo, como se mencionó líneas más arriba, en julio pasado la OMS suspendió el uso de la ivermectina en la investigación Solidarity para encontrar un tratamiento efectivo y según la actualización de la OPS sobre opciones terapéuticas contra el COVID-19, publicado el 18 de diciembre, no hay evidencia suficiente sobre los potenciales beneficios o daños de la ivermectina para poder recomendar su administración.

Es por ello que para la médica Angela Uyen, asesora en políticas de salud de Médicos sin Fronteras, con base en Bélgica, “hasta el momento la evidencia científica que postula el uso de ivermectina para prevención y/o tratamiento de COVID-19 es de muy baja calidad y no se ha encontrado evidencia contundente sobre su beneficio clínico”.

Para el médico epidemiólogo e investigador Álvaro Taype Rondan no es posible decir que un fármaco es totalmente inocuo porque todos tienen efectos adversos incluso en dosis terapéuticas. “Como no tenemos estudios bien hechos en humanos no sabemos si puede ser efectivo o si causa daños. Con la ivermectina ya hay daños conocidos como la hipersensibilidad y neurológicos que con otras enfermedades han sido poco frecuentes pero que con el COVID-19 no se han estudiado”, mencionó a El Comercio.

Sin haber tomado en cuenta todos estos argumentos, Martín Vizcarra finalizó su recomendación sobre la ivermectina de la siguiente manera: “Yo soy ingeniero, no soy médico, pero he estado reunido con el comité de expertos donde ellos manifestaron que era conveniente dar esos medicamentos, por qué no se distribuyen masivamente. Tenemos que retomar la prevensión”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO SUGERIDO:

Minsa confirma el primer caso de la nueva variante del SARS CoV-2 proveniente del Reino Unido