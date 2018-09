El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que sintió el respaldo de la población cuando planteó que se lleve a cabo un referéndum para una reforma judicial y política en su mensaje del 28 de julio.

"Estoy seguro que cuando lancé esa propuesta el 28 de julio no me quedé huérfano, no me quedé solo. He sentido el respaldo mayoritario de la población peruana", comentó el mandatario.

Martín Vizcarra señaló la importancia de que este referéndum y las reformas del sistema de administración de justicia y del sector político se concreten al mismo tiempo que el Gobierno sigue trabajando para atender la reconstrucción y otros temas pendientes en todo el país.

El presidente recordó que su gobierno está trabajando en la reconstrucción del norte. "Está con atrasos y lo reconocemos. Tenemos el firme propósito de recuperar y construir más rápido y mejor las carreteras, canales, edificios educativos y de salud, las casas para más de 40 mil familias [...] que el 2019 tenemos que haber terminado", aseguró.

Asimismo, habló de la lucha contra las heladas en el sur, la anemia y demás problemas que tienen que atender en diversas partes del país.

"Pero todo eso no sería suficiente si no logramos corregir y mejorar las instituciones que se han desprestigiado por la falta de idoneidad que han tenido en algunas decisiones. Hablamos específicamente del Poder Judicial, de las instituciones políticas que son los partidos. Por eso hemos planteado estas reformas", manifestó Martín Vizcarra.

"Esta reforma judicial la consideramos tan importante como el desarrollo de obras de ingeniería. Son importantes y tiene que ir de la mano. Ese es el equilibrio que tenemos que lograr", añadió.

El presidente Martín Vizcarra habló de estas reformas y de la importancia de formar valores y ciudadanía luego de inaugurar el nuevo centro de información e investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

"Recuerdo que aquí, en la UNI, he recibido una excelente formación, no solo académica, sino que aquí he forjado conceptos de ciudadanía, que son imprescindibles ahora en el desempeño de esta gran responsabilidad que tengo como presidente de la República", aseguró.