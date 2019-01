Martín Vizcarra: Régimen de Nicolás Maduro es "ilegítimo y dictatorial"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó este jueves que hoy se ha instalado un régimen "ilegítimo y dictatorial" en Venezuela al mando de Nicolás Maduro.

Indicó, en ese sentido, que levanta su voz de protesta "para defender la democracia en América Latina".

"Un régimen ilegítimo y dictatorial se acaba de instalar hoy en Venezuela. Levantamos nuestra voz de protesta para defender la democracia en América Latina", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Un régimen ilegítimo y dictatorial se acaba de instalar hoy en Venezuela. Levantamos nuestra voz de protesta para defender la democracia en América Latina. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 11 de enero de 2019

Este miércoles, el mandatario venezolano Nicolás Maduro cuestionó duramente a Martín Vizcarra y dijo desconocer su nombre burlándose de su apellido.

"El presidente del Perú no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco. ", señaló Maduro.

Asimismo, el mandatario venezolano cuestionó la decisión del Grupo de Lima de impedir su entrada y la de funcionarios de su Gobierno a los países adheridos a este acuerdo. Además, la consideró una "estupidez".

"La decisión del gobierno del Perú es una ridiculez, una estupidez... No tiene ningún efecto, es una estupidez", recalcó.