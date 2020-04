Política







Vizcarra: "No sean frescos queriendo dar lecciones, indultaron narcotraficantes, eso no va a ocurrir en este Gobierno” “No sean frescos queriendo dar lecciones, los que en su momento no hicieron nada. Lo poco que hicieron fue indultar a narcotraficantes, eso no va a ocurrir en este Gobierno”remarcó.