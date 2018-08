Martín Vizcarra respondió a dirigencia de Fuerza Popular

El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó ayer en tono enfático desde Tacna que no lo van a doblegar en su esfuerzo de combatir la corrupción en el país.

Fue en respuesta a las declaraciones que hicieron la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, sobre cuatro reuniones reservadas sostenidas con Martín Vizcarra este año, antes y después de que asumiera la presidencia. Lo hizo durante su discurso por el aniversario 89 de la reincorporación de esta ciudad al Perú.

El mandatario habló ayer de “enfrentamiento con grandes intereses” provocados por sus propuestas de reforma del sistema político y judicial. Mencionó entre estos a la delincuencia, el narcotráfico, políticos corruptos, así como jueces y fiscales que arreglan procesos bajo la mesa.

“No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”, aseveró en medio de aplausos.

Martín Vizcarra mencionó en su discurso que estará a la cabeza de los cambios que necesita el Perú “cueste lo que cueste y caiga quien caiga”.

El mandatario volvió a defender sus proyectos de reforma política y judicial enviados al Congreso para su aprobación vía referéndum.“Como yo le dije a la gente más cercana, yo nunca me chupo, yo asumo las responsabilidades”, comentó.



Horas antes de este pronunciamiento, el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dio cuenta de otras dos reuniones con Martín Vizcarra con representantes de Fuerza Popular –una de ellas entre ambos– cuando este era vicepresidente de la República.

El tema tratado, según señaló Salaverry a “América Noticias”, fue la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, así como los escenarios si esta prosperaba. PPK presentó finalmente su carta de renuncia.

El lunes, Vizcarra había declarado en ese mismo medio que no había tenido acercamientos con dirigentes de Fuerza Popular antes de asumir la presidencia.

Sobre la reunión en cuestión, Salaverry dijo también que se la solicitó en su calidad de dirigente de Fuerza Popular y que esta se concretó el 12 de febrero en un departamento de San Isidro, aprovechando que Vizcarra visitaba Lima por esa fecha. No precisó a quién pertenece el inmueble donde se vieron.

Ayer también se difundió en las redes una entrevista que Salaverry dio a Radio Capital el 22 de marzo, un día después de la renuncia de PPK, donde este niega que su partido haya conversado con Vizcarra al respecto.

En diálogo con este Diario, Salaverry precisó que su respuesta fue a una pregunta en el contexto de la renuncia de Kuczynski.

“Estábamos hablando si se le comunicó a Vizcarra la renuncia de PPK. ¿En qué momento yo he negado una reunión para hablar temas de vacancia?”, acotó.

Respecto a lo conversado, Salaverry dijo que Martín Vizcarra le aseguró que iba a respetar el orden constitucional, y no iba a renunciar ante una eventual vacancia. “Y si el Congreso tiene que vacar al señor Kuczynski, yo asumiré como presidente’”, le habría dicho Vizcarra, según la versión de Salaverry.

Sobre este punto, la vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, señaló a este Diario que el presidente siempre mencionó que iba a respetar el orden constitucional ante una eventual vacancia de Kuczynski. “Fue público y no es ninguna novedad”, aseveró.

También consideró que hay un interés en quitarle credibilidad al mandatario con la intención de proteger al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y a “todos los corruptos que se busca cambiar en el sistema judicial y político”.

Salaverry evitó decir el nombre del otro dirigente de su partido que, según su versión, también se reunió con Vizcarra cuando era vicepresidente.

—Descartan vacancia—

El congresista oficialista Juan Sheput consideró que resulta “obvio” que el fujimorismo “quiere vender la idea” de que el presidente se ha puesto de acuerdo con ellos para poder gobernar. Es decir, “colocar” a Martín Vizcarra como un conspirador de la salida de Kuczynski, quien renunció por sus vínculos comerciales con Odebrecht. Sheput invocó a Fuerza Popular a “dejar de jugar a la política [...] y a ser los ‘complotines’ de la política”.

La portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Úrsula Letona, respondió a las críticas sobre un intento por desestabilizar al Gobierno. Afirmó que su agrupación no pretende iniciar un proceso de vacancia contra el presidente.

Sin embargo, afirmó que el mandatario se equivocó al negar las reuniones con Keiko Fujimori: “Cometió un error, es verdad. Nosotros no vamos a avalar sus mentiras, pero eso no significa que vamos a iniciar un proceso de vacancia”.

La parlamentaria señaló que, a diferencia del ex presidente Kuczynski, Vizcarra no mintió “para ocultar un delito”. Por eso, consideró que “el mejor escenario” es que este culmine su mandato presidencial el 2021.

También negó que esta confrontación haya sido impulsada por su lideresa debido a su baja popularidad en las encuestas.

En tanto, el jefe del Gabinete, César Villanueva, reiteró ayer que el presidente Vizcarra aceptó mantener la reserva de las reuniones con Keiko Fujimori a pedido de ella, y consideró que la lideresa de Fuerza Popular habría buscado influir en el mandatario en dichas citas.

El primer ministro dijo que, en el momento en que se realizaron las reuniones entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, no le pareció un error que se mantuvieran en reserva.