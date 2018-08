El presidente Martín Vizcarra se reunió este miércoles con los integrantes de la bancada Peruanos por el Kambio (PpK), quienes expresaron su respaldo a las reformas políticas y de justicia que impulsa el gobierno.



"En reunión con el presidente Martin Vizcarra, la bancada Peruanos por el Kambio respalda las acciones del Gobierno en defensa de las reformas constitucionales y legales. ¡Que no nos distraigan! El país necesita con urgencia estas reformas", fue el mensaje publicado en la cuenta de la bancada PpK.

La cita se realizó en medio del cruce de versiones entre el mandatario y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien, el último domingo, reveló que se reunió en dos oportunidades con él, hecho que había sido inicialmente por el propio Vizcarra.

En reunión con el Presidente @MartinVizcarraC, #BancadaPPK respalda las acciones del Gobierno en defensa de las reformas constitucionales y legales. ¡Que no nos distraigan! El país necesita con urgencia estas reformas. 🇵🇪 #LaReformaVa#ElReferendumVa pic.twitter.com/YZVxojKy18 — Bancada PPK (@PPKbancada) 29 de agosto de 2018

Además, el martes, el presidente Martín Vizcarra asistió a la ceremonia de conmemoración por la reincorporación de Tacna al Perú, donde respondió las recientes críticas de Fuerza Popular.

"No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción", señaló en aquel momento.

Estas declaraciones generaron el rechazo de legisladores de Fuerza Popular y del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que lo consideró como una amenaza y le replicó que no estábamos en Venezuela.