Del Solar: No estamos en una situación que lleve a la renuncia de Vizcarra

El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, aseguró que no existe una situación que lleve a la renuncia del presidente Martín Vizcarra, tal como lo han solicitado diversos congresistas y agrupaciones políticas tras anunciar que propondrá adelantar las elecciones generales al 2020.

"Un presidente puede proponer su renuncia, pero no estamos en el gobierno de un presidente que renuncie y no estamos en una situación que lleve a este presidente a renunciar, y no sería justo que un presidente que está haciendo tantos esfuerzos por cambiar las cosas, por sembrar bases para que en el bicentenario seamos un país mejor encaminado, no tiene por qué renunciar", indicó a RPP.

"El presidente no se está yendo ni está renunciado, está sugiriendo una salida que implica un sacrificio personal: 'Si nos vamos, estoy dispuesto a irme también'. Él no está diciendo 'Me voy porque me voy'. Todas las personas que dicen que renuncie no han sabido leer lo que ha dicho. Él ha convocado a una salida de alto nivel político para acabar con un entrampamiento de tres años", agregó el primer ministro.

Asimismo, aclaró que "nunca ha sido la intención" del Gobierno cerrar el Congreso y que el objetivo es sacar adelante la reforma política. También afirmó que el mensaje a la Nación de Vizcarra se aprobó en el Consejo de Ministros.

"Nunca hemos negado que podríamos estar dispuestos, dentro del marco de la Constitución y ante una negativa de confianza, a usar una facultad absolutamente constitucional, pero nunca ha sido el objetivo. El objetivo no fue 'Vamos a usar esta especie de estrategia política para cerrar el Congreso'. Nunca lo fue", aseveró.

"Nosotros vamos a continuar buscando una salida que beneficie al país, siempre dentro del marco constitucional. Se ha atacado adelantadamente al presidente Vizcarra de ser un dictador y un golpista que va a cerrar al Congreso, y nunca ha sido nuestra intención y nunca hemos dado una señal", anotó.

Sobre la vicepresidenta Mercedes Araoz, quien no conocía del proyecto de Martín Vizcarra, Del Solar señaló que se decidió guardar absoluta reserva sobre la propuesta para adelantar las elecciones generales al 2020 y eso involucró a la propia bancada de Peruanos por el Kambio (PpK).

"Tuvimos un acuerdo de absoluta reserva porque estamos ad portas del discurso del presidente. Hay cuestiones que no se comparten con la bancada, la bancada a veces puedes tomar decisiones que no comparte con el Ejecutivo, hay ese grado de autonomía, y nos parecía muy importante guardar esto en reserva", concluyó.