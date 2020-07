El presidente Martín Vizcarra aprovechó su habitual exposición en Palacio de Gobierno para pronunciarse sobre el incidente registrado en la sesión del pleno del Legislativo del último domingo, cuando se escuchó que un legislador le faltó el respeto. El mandatario se refirió a este tema mientras cuestionaba al Congreso por las recientes reformas a la Constitución.

“Por ahí, al terminar el debate, se escuchó un comentario de un congresista y se filtró, como están con los micros abiertos en esta conversación y dicen “ya se…”, no, estamos en hora donde hay niños, pero con palabras soeces, diciendo que yo soy el que me perjudiqué”, señaló el mandatario en su pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

Martín Vizcarra se pronuncia sobre congresista que lo insultó y evita repetir lisura (VIDEO)

Durante la sesión del domingo, una vez aprobado el texto que modifica cinco artículos de la Constitución sobre la inmunidad y el antejuicio a altos funcionarios del Estado, se filtró por el audio la voz de un congresista que se olvidó de apagar su micrófono: “Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c....”.

De inmediato, el presidente del Congreso, Manuel Merino, pidió que apagaran los micrófonos.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que las modificaciones constitucionales aprobadas por el Legislativo sobre la inmunidad, perjudican al país, por lo que se requiere de una corrección.

“Yo no me perjudico, esta norma no perjudica o como dice la palabra que ha dicho el congresista no…al presidente, es al Perú al que ha afectado. Necesitamos responsabilidad, necesitamos corregirlo”, afirmó.

El pasado lunes, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú), anunció que están buscando identificar a quien faltó el respeto al mandatario durante el debate parlamentario.