Mientras el Congreso debate la moción de vacancia en su contra, el presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró que seguirá trabajando hasta el 28 de julio de 2021, cuando el Gobierno entregue la posta a la nueva autoridad que elijan los peruanos.

“Nosotros seguimos trabajando y a ustedes les consta, al Perú entero, el esfuerzo que ponemos día a día, las 24 horas, 7 días de la semana. Eso no va a cambiar hasta el 28 de julio del 2021, donde entregaremos la posta a la nueva autoridad que elija la población del Perú”, dijo el presidente.

Martín Vizcarra aseguró que seguirá trabajando hasta el final de su mandato.

Martín Vizcarra declaró ante la prensa desde Virú, en La Libertad, a donde viajó luego de presentarse ante el pleno del Congreso. Ahí señaló que no cometió ningún acto ilícito y que responderá a las investigaciones que está realizando el Ministerio Público sobre las presuntas contrataciones irregulares de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing', en el Ministerio de Cultura.

“Hoy temprano, cumpliendo una responsabilidad democrática, estuve a los 10 a.m. en el Congreso de la República. Di mi planteamiento, mi abogado complementó una defensa legal y estoy seguro que las fuerzas democráticas que están en las bancadas en el Congreso de la República van a actuar siempre pensando en el Perú primero, como nosotros”, manifestó el presidente.

Esta mañana, el mandatario se presentó ante el Congreso acompañado por su abogado, Roberto Pereira, y en su discurso manifestó que no cometió algún acto ilícito y que lo único comprobado es que se realizó una grabación clandestina ilegal.

“Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quienes me debo, que el único delito, lo único ilegal que es comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina [...] ¿Cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse, por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información, y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine”, señaló el mandatario.

El presidente de la República Martín Vizcarra expone sus descargos frente a la moción de vacancia