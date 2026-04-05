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Resumen

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El expresidente Martín Vizcarra viene cumpliendo cuatro meses de los 14 años de la condena efectiva que le impuso el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional en noviembre del 2025, tras ser hallado culpable del delito de cohecho (sobornos) en la licitación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

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