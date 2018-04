Martín Vizcarra: “Estoy seguro de que ha comenzado una nueva etapa”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que en el Perú “ha comenzado una nueva etapa”, en referencia a la relación que tiene el Ejecutivo con el Congreso, tras la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

En una entrevista con CNN en Español, Vizcarra indicó que ambos poderes del Estado son “conscientes” de que si continúa la ruta de la confrontación, el país “irá directo al precipicio”.

El jefe de Estado también aclaró que aún no se ha reunido con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, e indicó que no tiene ninguna alianza con el partido naranja.

“No hay alianzas políticas, no me he reunido con el grupo liderado por Keiko Fujimori, soy consciente que ellos y nosotros tenemos que pensar en el Perú. Estoy seguro de que ha comenzado una nueva etapa. Y todos vamos a hacer que predominen las coincidencias pensando en nuestro país”, remarcó.

Martín Vizcarra, además, dijo que si las fuerzas políticas en el Parlamento han mostrado mayor predisposición a colaborar con su gobierno es por “un espíritu de supervivencia”.

“El espíritu de supervivencia [es lo que ha generado el cambio], así como va el respaldo de las fuerzas políticas en el Congreso, si es que no hay un cambio de actitud la tendencia es a desparecer”, expresó.

El mandatario consideró que la confrontación política durante la administración de Kuczynski “le ha hecho “daño” al Perú, “porque no se han dado las condiciones para que el país siga creciendo económicamente”.

Consultado sobre si PPK fue un buen presidente o no, Martín Vizcarra dijo que el economista “no tuvo la oportunidad” ni el tiempo para ejecutar su plan de gobierno como había sido concebido.

“Yo creo que no tuvo la oportunidad de desempeñar como tal, es decir, ha sido corto el tiempo y más hubo un proceso de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo que no le permitió al presidente desempeñar el plan de gobierno tal y como lo habíamos concebido”, subrayó.

Martín Vizcarra, además, consideró como “malo” que los últimos cuatro ex presidentes, entre ellos PPK, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, estén siendo investigados por el Caso Odebrecht.

“Tenemos a los últimos cuatro ex presidentes con problemas con la justicia no es motivo de orgullo para nadie en el Perú. También es una llamada de atención […] Eso tiene que cambiar”, acotó.