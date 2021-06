El expresidente Martín Vizcarra consideró este miércoles que “el pueblo peruano” no aceptará las “decisiones oscuras” que el Parlamento Nacional quiere adoptar al aprobar una cuarta legislatura en su último mes de funciones.

El exmandatario calificó de “zamarros” a los congresistas y dijo que “es inaceptable” que hayan aprobado una nueva legislatura para poder realizar reformas constitucionales.

“Estos zamarros del Congreso quieren hacer modificaciones constitucionales aprobando ahora, y luego en julio nuevamente, sin ningún debate, entre gallos y medianoche. Eso es inaceptable. Señores congresistas, el pueblo peruano no les va a aceptar este tipo de decisiones oscuras que quieren hacer. Nunca en la historia se ha visto una legislatura de un mes. Los peruanos merecemos respeto”, sostuvo en un video difundido en sus redes sociales.

Este martes, el Congreso de la República aprobó establecer una cuarta legislatura propone modificar la tercera disposición transitoria del reglamento del Congreso y ampliar el periodo anual de sesiones. La medida se aprobó con 75 votos a favor, 33 en contra y cinco abstenciones.

Vizcarra Cornejo anunció que ha remitido un oficio al Legislativo para renunciar a su prerrogativa de antejuicio político en el caso de las presuntas irregularidades por la contratación de Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’ en el Ministerio de Cultura.

“Señores congresistas, no pierdan tiempo en analizar la denuncia para luego autorizar al Ministerio Público la investigación. Me allano, con eso no quiere decir que acepto los cargos porque en el Ministerio Público vamos a demostrar claramente que no hay nada ilegal de nuestra parte”, manifestó.

