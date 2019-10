El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que Pedro Olaechea está “usurpando un cargo que no le corresponde” por firmar como titular del Congreso la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender la disolución del Parlamento.

“El señor Oleachea no es presidente del Congreso y si presenta un documento firmando como presidente del Congreso está infringiendo una norma, usurpando un cargo que no le corresponde. Es presidente de la Comisión Permanente”, respondió Vizcarra ante la consulta sobre la demanda competencial.

Este jueves 10 de octubre, Pedro Olaechea presentó una demanda competencial y una medida cautelar ante el TC contra la disolución del Congreso, luego de que la Comisión Permanente aprobara darle la competencia para que proceda así ante el tribunal. En los documentos, Olaechea firma como presidente del Congreso de la República.

“No hay presidente del Congreso porque, usando el respaldo de la ley y la Constitución, el Congreso ha sido disuelto y va nuevamente a elegirse en enero”, añadió Martín Vizcarra.

El jefe de Estado hizo un llamado para que las elecciones del 26 de enero del 2020 se lleven a cabo de forma transparente y pidió que los jóvenes participen, no solo votando, sino buscando representación.

“Todos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo para que las elecciones del 26 de enero sean limpias, transparente, donde la juventud pueda estar representada. Invoco que participen en estas elecciones no solo votando”, manifestó.

-Gobierno dialogante-

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que desde el Ejecutivo respetan a la ciudadanía y escuchan todos los reclamos, ya sea que puedan atenderlos de forma inmediata o a mediano y largo plazo.

“Este es un gobierno dialogante que no necesariamente soluciona todos los problemas en un corto plazo, porque hay problemas que se tienen que resolver ahora, otros a mediano plazo, y otros a largo plazo. Pero no por eso cerramos la puerta (al diálogo)”, dijo el presidente.

“Hablamos y decimos que esto sí lo podemos resolver, o que esto todavía no, no tengo la capacidad por el momento pero que soy consciente del problema y vamos a hacer el esfuerzo de resolverlo a mediano plazo, juntos, pero no dar la espalda y cerrar la puerta. Esa no es la política del Gobierno”, añadió.

Martín Vizcarra participó en el Primer Congreso Internacional de Pesca Artesanal en Ilo, Moquegua, y ante el gremio de trabajadores de este sector aseguró que conversará con quienes tengan exigencias ante el Ejecutivo.

“(La política) aquí es conversar y lo que podemos resolver lo resolvemos y, lo que no, con franqueza y mirándonos a la cara, frente a frente, decimos que no podemos. Ese es el respeto que se merece el ciudadano y que muchas veces las autoridades no le han dado”, indicó el mandatario.

Martín Vizcarra manifestó que el Gobierno es consciente del valor del sector de pesca artesanal que tiene registrados a unos 80 mil trabajadores que generan trabajo a más de 300 mil peruanos. En esa línea, detalló la importancia de la formalización y del trabajo para potenciar el equipo, la implementación y las capacidades técnicas y administrativas.

“Somos conscientes que los pescadores, viendo las estadísticas, son alrededor de 80 mil artesanales registrados que general trabajo a más de 300 mil peruanos. Imaginen la fuerza laboral que sostienen. Tenemos que respaldarlos porque no es una actividad nueva, es una actividad milenaria de los peruanos [...] Por eso tenemos que trabajar en todos los campos que hemos visto, en capacitación, equipamiento, implementación”, concluyó el jefe de Estado.