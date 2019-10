El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró que, tras la disolución del Congreso de la República, su Gobierno se mantiene abierto al diálogo con las “instancias correspondientes” y señaló que se tiene que definir con qué interlocutores y en qué términos.

“Siempre estamos dispuestos al diálogo. Nunca este Ejecutivo, este gobierno ha cerrado el diálogo, pero hay que ver en qué términos y con qué interlocutores", dijo a RPP el presidente.

Martín Vizcarra reiteró que van a seguir dispuestos a conversar pero con las “instancias correspondientes”.





“En su oportunidad fue con el Congreso. Ahora estamos en un periodo en el que no hay Congreso. Lo haremos a través de las autoridades de la Comisión Permanente del Congreso", exclamó.



En ese contexto, el mandatario adelantó que hoy se reunirá con el Consejo Nacional de Justicia, que integran el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el contralor General y el defensor del Pueblo. "El diálogo va a estar presente”, insistió.

-Responde a Fuerza Popular-

Martín Vizcarra respondió a miembros de Fuerza Popular, que, en diálogo con El Comercio, señalaron que el jefe de Estado siempre tuvo la voluntad de disolver el Congreso, “Buscaba quedarse él y sacar el poder fiscalizador, el poder que tiene el deber de controlar el poder. Quería quedarse sin control”, dijo Rosa Bartra.

“En absoluto. Creo que he dado muchas muestras de que he querido encontrar y buscar consenso para gobernar en beneficio de los peruanos. En dos oportunidades, a pedido de la señora Keiko Fujimori, me reuní con ella para ver cómo buscar consenso entre Legislativo y Ejecutivo. Luego con diversos presidentes del Congreso [...] Pero cada vez que había un tema relevante, había diferencias y entrampamiento”, manifestó Vizcarra.



El presidente de la República aseguró que, de haber querido cerrar el Congreso antes, lo hubiera podido hacer en las cuestiones de confianza previas que también consideró que fueron rechazadas en la práctica.

“Hemos hecho todos los esfuerzos de diálogo y consenso. El 28 de julio, ante este entrampamiento, nos propusimos cerrar el Congreso, sino adelantar elecciones para que este entrampamiento sea superado de una manera ordenada”, ratificó.

Este fin de semana, Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, hizo un llamado para que se cree una mesa de diálogo y quien envió un oficio a Palacio de Gobierno para poder tratar estos temas con él.

“Le he enviado un oficio al presidente de la República con el propósito de abordar estos temas, porque democracia y derechos humanos están íntimamente ligados. Creo que nadie debe estar excluido (de una mesa de diálogo). No queremos mencionar (nombres) porque eso implica una exclusión, de manera que no queremos ni mencionar ni excluir a nadie. Sí creemos que debe haber diálogo”, señaló el defensor.

Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia, hizo un pedido similar para que se concrete una mesa de diálogo donde estén presentes representantes políticos. “Cuando hablo de una mesa de diálogo, hablo de una mesa de diálogo político donde estén presentes representantes políticos. No estamos hablando de una mesa en la cual participa la bancada tal o cual”, dijo en una entrevista a RPP la semana pasada.

-Respetarán al TC-

Martín Vizcarra indicó, en otro momento, que respetarán el pronunciamiento que pueda emitir el TC sobre la disolución del Congreso, luego que la Comisión Permanente del Congreso aprobara que Pedro Olaechea presente una acción competencial.

“Aceptamos todo lo que conduzca y respete la democracia y la Constitución. Hemos dicho que si en algún momento hay un pronunciamiento del TC, lo vamos a respetar”, reiteró.