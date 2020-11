El expresidente Martín Vizcarra cuestionó este jueves la designación de Ántero Flores-Aráoz como titular del Consejo de Ministros del gobierno de Manuel Merino, al considerar que se trata de “volver al pasado”, a una “política tradicional".

“La respuesta se la está dando el pueblo al señor Merino y más aún cuando nombra como presidente del Consejo de Ministros a Flores-Aráoz, que es como volver al pasado, a la política tradicional y que veamos que sus primeras declaraciones en donde dice que se va a permitir una segunda oportunidad a universidades que no han sido licenciadas, entonces, se pone en peligro a la reforma universitaria, a la calidad educativa”, afirmó a la prensa desde los exteriores de la fiscalía.

Vizcarra expresó su preocupación por la situación política del país y mencionó el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha precisado que el Tribunal Constitucional debe “pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad” de esta decisión.

“Manifestar que estamos preocupados por la situación política del Perú, como todos ustedes saben, desde el día martes lo afirmamos y comunicamos que el Perú estaba con un problema de que la autoridad tenía duda de legalidad y legitimidad. La legalidad ahora está en cuestión, incluso la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y la legitimidad […] que la da el pueblo, estamos viendo en las calles”, señaló.

Martín Vizcarra sobre Ántero Flores- Aráoz

En ese sentido, instó a la población a manifestarse pacíficamente e hizo un llamado a la Policía Nacional a que respete la protesta ciudadana por tratarse de un “derecho”.

“Por eso tenemos que manifestar y hacer un llamado a la población, para que se exprese, obviamente pacíficamente y también hacemos un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones”, refirió.

“Cuando yo he sido presidente del Perú, a todos los ministros del Interior les he dicho que la protesta es un derecho del ciudadano y que mientras no haya afectación a los bienes públicos y privados, tiene que permitirse la manifestación. Hemos visto ahora a una policía agresiva contra jóvenes universitarios, contra damas y esa no es la policía que nosotros queremos”, agregó.

Finalmente, el exmandatario aseguró que desde que dejó la Presidencia de la República se ha dedicado “absolutamente” a revisar con su abogado las investigaciones que lo involucran, por lo que descartó alguna conversación con un partido político.

“No he conversado con ningún partido político en absoluto, estamos abocados a estas diligencias”, aseveró.

