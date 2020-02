El presidente de la República, Martín Vizcarra, descartó este martes que el Gobierno haya atravesado una crisis la semana pasada con el cambio de cuatro ministros en el Gabinete presidido por Vicente Zeballos.

En diálogo con RPP, el jefe del Estado indicó que solo los ex titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Energía y Minas, Ana Teresa Revilla y Juan Carlos Liu Yonsen, respectivamente, dimitieron debido a la reunión que se sostuvieron con representantes de la empresa Odebrecht en el mes de enero.

“El problema suscitado no es una crisis porque no comprometía al Gobierno, sino que era un problema de esos sectores en específico y ameritaba su renuncia y la aceptación de la misma”, sostuvo el mandatario.

"Una crisis es cuando se atañe a todo el Gobierno y esto no ha ocurrido. Yo he visto en ese día cuando transcurrían comentarios de que 'todos los ministros habrían renunciado', en absoluto. Han renunciado dos ministros [Liu Yonsen y Revilla] por un problema que los relacionaba directamente", señaló.

El pasado jueves, Ana Teresa Revilla renunció al Ministerio de Justicia horas después de que el ahora exprocurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, revelara que estuvo informada de que le pidió a Juan Carlos Liu, exministro de Energía y Minas, una reunión para atender a representantes de Odebrecht.

La intención de los directivos de la empresa brasileña era buscar una prórroga para demandar al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por el caso del gasoducto sur peruano (GSP).

Asimismo, Vizcarra explicó que el recambio de los titulares de Educación y de Transportes y Comunicaciones (MTC) “ya estaban conversados” con el primer ministro Vicente Zeballos. Consideró que tanto Edmer Trujillo como Flor Pablo Medina realizaron un buen trabajo en sus cargos.

"Sobre el exministro Trujillo creímos que por la constante insistencia mediática en su persona, creímos conveniente que responda a las investigaciones del Ministerio Público. En cierta forma se le quita atención a los proyectos del MTC, porque siempre que salía se le vinculaba a temas ajenos al sector. Ahora el ministro Lozada puede dedicar al 100% a dicha tarea", detalló.

"Flor Pablo ha hecho un buen trabajo, nosotros ahora queremos fortalecer lo que es la calidad de la educación universitaria y superior. Con la ministra Flor Pablo trabajamos las bases, con el ministro Benavides fortaleceremos esto", manifestó.

-Retiro de seguridad a congresistas-

En otro momento, el mandatario aseguró que cuando el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció el retiro del resguardo policial a los parlamentarios lo hizo como una propuesta.

Dijo creer que "ha faltado complementar la propuesta con información" al respecto, porque la intención no es retirar toda la seguridad, sino reducirla para que "más efectivos trabajen en la seguridad ciudadana".

"Ha faltado complementar la información hacia los peruanos. Queremos incrementar el número de policías en la calle, porque vemos que se está descuidando esa responsabilidad [la lucha contra la seguridad ciudadana]", aseveró.

“Vamos a reducir la seguridad también del presidente y otras autoridades y además varios congresistas están de acuerdo con reducir su seguridad sin poner en riesgo su integridad”, agregó Vizcarra.

-“La renuncia de Araoz no ha sido simulada”-

Martín Vizcarra también se refirió a la renuncia de Mercedes Araoz. Explicó que una vez que el nuevo Parlamento acepte su dimisión “sería un caso atípico el un presidente sin vicepresidente” y en caso viaje al extranjero, la presidencia recaería en el titular del Parlamento.

"Mercedes Araoz ha renunciado al cargo, lo que está esperando es que se la acepten, pero la renuncia no ha sido simulada, sino que ha sido una renuncia formal, por escrito, y se tiene que aceptar por el Congreso", declaró

"Una vez que se instale el nuevo Congreso y se acepte sería un caso atípico el de ser un presidente sin vicepresidente. Si viajo al extranjero quien se haría cargo sería el presidente del Congreso", puntualizó.

-Se quedará en el Perú-

Finalmente, el jefe del Estado rechazó la posibilidad de vivir en el extranjero una vez que concluya su mandato. Precisó que, pese a que sus enemigos políticos busquen procesarlo, no le van “a encontrar nada” y tiene “la conciencia tranquila”.

“El Perú es la razón de ser de mi vida, no podría vivir en otro país. No hay la más remota posibilidad que pueda buscarme la vida en otro lugar, aquí he trabajado de ingeniero desde que salí de la universidad, he dado toda mi experiencia y lo seguiré haciendo”, expresó.

El mandatario aseguró, además, que no está involucrado en ningún acto de corrupción. “Es absolutamente imposible que me relacionen con un ‘codinome’, porque no he tenido ninguna relación con todo esta corrupción, es imposible”, concluyó.