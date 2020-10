El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó este miércoles que el segundo pedido de vacancia en su contra en un contexto electoral es “por lo menos inoportuno”. "¿Quién quiere patear el tablero de la democracia? Quizás quien ve que no tiene posibilidad en estas elecciones”, exclamó.

Confirmó que acaba de recibir la notificación del presidente del Congreso, Manuel Merino, respecto a la moción de la vacancia (impulsada por Unión por el Perú) y señaló que es respetuoso de la independencia de poderes y lo único que no acepta es que entre los argumentos incluyan "que no se garantizan elecciones transparentes”.

“En setiembre hubo un pedido de vacancia, en octubre otro pedido de vacancia. (..) No sé si será una vez por mes. Habiendo tanto por hacer, tanto trabajo, ¿generar este tipo de distracción, de distorsión, de confrontación cuando estamos tan cerca de las elecciones?. Todos sabemos que las elecciones son el 11 de abril, falta 5 meses y 3 semanas. Entrar a un proceso de vacancia que convocó a elecciones para que cambien al presidente y a los congresistas”, sentenció.

El mandatario no hizo ninguna referencia a los testimonios de los aspirantes a colaboradores eficaz que señalan que habría recibido coimas durante su gestión como gobernador de Moquegua.

“Uno trata de encontrar explicación. Si estamos a poco más de cinco meses de las elecciones. ¿Quién quiere patear el tablero de la democracia? Quizá quien ve que no tiene ninguna posibilidad en las elecciones. Entonces, pateo el tablero democrático”, exclamó en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

Vizcarra dijo que estima que igual que hace un mes primará “la cordura en los congresistas y en los partidos políticos que respaldan y fortalecen la democracia”. Y además, enfatizó que afrontará el pedido “como siempre lo hemos hecho, con calma, pero con mucha fortaleza”.

Martín Vizcarra aseguró que responderá al nuevo pedido de vacancia con calma y firmeza

Este 20 de octubre, se presentó formalmente una moción de vacancia contra Martín Vizcarra promovida por la bancada Unión por el Perú y con firmas de congresistas de Podemos Perú, Acción Popular y Frente Amplio.

“Lo único que sí no aceptamos es que entre los argumentos que ponen en la moción de vacancia, es que esgriman que no se garantizan elecciones transparentes. Por favor. Eso sí no lo aceptamos. Lo que estamos haciendo aquí es garantizar elecciones totalmente transparentes, porque nosotros no participamos en las elecciones. ¿Qué mayor transparencia de ello?”, señaló el jefe de Estado, para luego reiterar que tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Reniec son organismos autónomos.

El mandatario reiteró que pese al pedido de vacancia en su contra el Gobierno seguirá trabajando a tiempo completo enfocándose en evitar que las cifras de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) se reviertan, que la reactivación económica siga y por último, para que los comicios generales del próximo año se lleven a cabo de manera transparente.

El siguiente es el video completo del pronunciamiento del presidente Vizcarra y el primer ministro Walter Martos. Fue durante anuncio de medidas sobre la transformación digital.

