El expresidente Martín Vizcarra aseguró este viernes que no ha analizado una posible candidatura al Congreso en las Elecciones Generales del 2021 y reiteró que "en temas políticos " no ha sostenido “ninguna reunión” desde que dejó la jefatura del Estado.

Explicó que desde que el Congreso aprobó su vacancia en la presidencia de la República, por permanente incapacidad moral, se encuentra enfocado en su defensa legal ante las investigaciones del Ministerio Público en su contra. Dijo no haber analizado “si es factible o no" postular al Parlamento, según lo que indica la legislación electoral.

“Estoy abocado estos tres días que he salido [de la presidencia] a las investigaciones de la fiscalía. En temas políticos no he tenido ninguna reunión. No he tenido ninguna reunión. Tendríamos que analizar si es factible o no el tema legal. Es un tema que no hemos analizado. No quiero adelantarme a hechos en función de posibilidades y supuestos”, sostuvo en diálogo con la prensa en los exteriores de la oficina de su abogado, en San Isidro.

“Tengo que hablar sobre hechos concretos. No hemos tenido comunicación con nadie [para hablar sobre una candidatura al Congreso]. No podemos hablar en temas tan delicados en base a supuestos”, señaló el exmandatario.

Este viernes, fuentes del partido Somos Perú consultadas por El Comercio no descartaron la posibilidad de sumar a Vizcarra Cornejo a su lista de precandidatos, ni negaron la posibilidad de hacerle la propuesta. Incluso, una de las fuentes de la alta dirigencia de la agrupación política indicó que el viernes se podría definir el tema.

Mientras Vizcarra brindaba declaraciones a la prensa, su abogado Fernando Ugaz participaba de la audiencia en la que la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho analizó el requerimiento del fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, para ordenar 18 meses de impedimento de salida del país contra el exmandatario. Esto en torno a las investigaciones que se le siguen por presuntamente haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, finalmente, acogió el requerimiento del Ministerio Público, al que se allanó también Vizcarra. Esto a fin de seguir una línea de conducta “no obstruccionista”, según mencionó su abogado.

