Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes que dio el presidente Martín Vizcarra en una entrevista al programa “Nada está dicho”, de RPP TV.

1. “No, soy el jefe de gobierno, no soy jefe de Estado”.

Esta afirmación es falsa

El artículo 110 de la Constitución Política del Perú establece, de manera textual, que “el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la Nación”.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma dijo que en el Perú el presidente de la República es a la par jefe de gobierno y jefe de Estado. Agregó que bajo este último título, el mandatario representa “la unidad del pueblo peruano más allá de que algunos puedan ser creyentes, agnósticos o ateos; o de izquierda o de derecha”.

“Cuando [Vizcarra] señala que no tiene la condición de jefe de Estado reniega de un elemento connotativo del cargo y desconoce lo que expresamente dice la Constitución”, remarcó a El Comercio.

Óscar Urviola, quien también fue titular del TC, consideró que Vizcarra Cornejo cometió un lapsus.

“Por ejemplo, en España el jefe de Estado es el monarca, pero el jefe de Gobierno es el primer ministro que elige el Parlamento, ahí se puede notar la diferencia. Aquí se tiene un sistema republicano, en el que el presidente es al mismo tiempo jefe de Estado y de Gobierno, y lo elige directamente el pueblo, no el Congreso”, subrayó.

2. “Una que se instale el nuevo Congreso y que acepte [la renuncia de Mercedes Araoz] sería un caso atípico, sería un presidente sin vicepresidente. Cuando viaje al extranjero, si fuera necesario, porque vamos a hacer todo el esfuerzo para trabajar al interior del país, pero cuando sea necesario lo que está normado en la Constitución, y somos respetuosos, quien se haría cargo sería el presidente del Congreso”.

Esta afirmación es falsa

El artículo 115 de la Carta Magna indica que ante el “impedimento permanente” (muerte, enfermedad o vacancia) del presidente de la República, del primer vicepresidente y del segundo vicepresidente, asume sus funciones el presidente del Congreso, quien está obligado a convocar “de inmediato” a elecciones.

Es decir, el titular del Poder Legislativo solamente asume funciones, como lo hizo Valentín Paniagua en el 2000, en un proceso de sucesión constitucional.

El mismo artículo señala que “cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente”.

La Constitución no norma, como refirió Vizcarra, que el titular del Parlamento esté a cargo del despacho presidencial durante un viaje al extranjero del jefe de Estado.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola explicó a El Comercio que la Carta Magna no permite al presidente de la República delegar la responsabilidad de su despacho al presidente del Congreso. Agregó que en Chile, donde no hay vicepresidentes, cuando viaja el jefe de Estado, este deja a cargo de su oficina al ministro de mayor rango.

Urviola dijo que Vizcarra, si el Parlamento acepta la renuncia de Araoz, puede encomendarle el despacho de la Presidencia, cuando salga del país, al primer ministro, aunque esto no esté estipulado.

Víctor García Toma, quien también ha sido presidente del TC, dijo que la Constitución no contempla un escenario en el cual no haya vicepresidentes. Agregó que el nuevo Parlamento puede emitir una ley en la que se señale que ante esta situación excepcional, el mandatario puede dejar a cargo del despacho presidencial al jefe del Gabinete o al titular del Congreso.

3. “Usted [Jaime Chincha] es un periodista enterado, informado y sabe perfectamente que los procuradores no son del Ejecutivo, los procuradores no defienden al gobierno, defienden al Estado Peruano, no tienen relación jerárquica con el Ejecutivo. En la práctica es una comisión autónoma la que determina su continuidad o no”.

Esta afirmación es imprecisa

El presidente Vizcarra afirma que los procuradores no tienen una relación jerárquica con el Ejecutivo y que su continuidad depende de una comisión autónoma. Sin embargo, omite decir que el artículo 18 del Decreto Legislativo N°1326 fija que el procurador general del Estado es designado por el mandatario a propuesta del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este procurador general- nombrado por el jefe de Estado- dirige el Consejo Directivo de la Procuraduría General, órgano que evalúa y selecciona a los procuradores públicos.

Este funcionario también tiene la facultad de presentar denunciar penal contra el presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas, los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los jueces de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el contralor, entre otros.

El exprocurador Antonio Maldonado afirmó que el paradigma de la autonomía de los abogados del Estado “no existe” y “no debe existir”, porque si la situación fuese como la explicado el presidente Vizcarra “todo el mundo haría lo que le da la gana”.

En comunicación con El Comercio, Maldonado dijo que, así como un cliente le da pautas a su abogado, el Estado hace lo mismo con los procuradores.

“El Estado le marca pautas, amplias o menos amplias, a los procuradores, nunca existe una plena autonomía”, subrayó.

4. “No, no [no pasó por Zeballos en el Minjus], el acuerdo de colaboración eficaz [con Odebrecht] es una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que suscribe el acuerdo de colaboración eficaz […] La decisión nuestra [del Poder Ejecutivo] es la de no pactar con las empresas inmersas en corrupción”.

Esta afirmación es imprecisa

El presidente Martín Vizcarra menciona que el acuerdo de colaboración con Odebrecht es de responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. No obstante, esta entidad no es la única que firma el documento con la empresa brasileña, también lo hace la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato, en representación del Estado Peruano.

El exprocurador Antonio Maldonado indicó que a pesar de que el Ministerio Público tiene el liderazgo en las negociaciones de un acuerdo de colaboración eficaz, el papel de la procuraduría “no ha sido anulado”, porque es esta entidad la que fija el monto de una reparación civil en la medida de que esta sea posible.

“No es cierto [que el acuerdo sea responsabilidad exclusiva de la fiscalía], el señor presidente está mal informado o asesorado”, expresó.

Maldonado recordó que Jorge Ramírez fue nombrado en la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante la administración de Marisol Pérez Tello.

Jorge Ramírez, exprocurador ad hoc, dijo que él le informó a Vicente Zeballos, cuando este era ministro de Justicia y Derechos Humanos, sobre las condiciones del acuerdo en la parte referida a la reparación civil.

“Yo he informado al entonces ministro de Justicia sobre el estado del monto de reparación civil, las condiciones de pago y el cronograma de pago antes de la firma del acuerdo y también después de la firma del acuerdo”, manifestó en una entrevista con El Comercio.

Zeballos, cuando fue interpelado por el Congreso en marzo del año pasado, respaldó el trabajo de Ramírez.

"El procurador permanentemente ha mostrado productividad y atención oportuna a los casos que se le han encargo”, refirió en aquella oportunidad.

Y en diciembre de 2018, según informó el programa “Panorama”, Zeballos, como titular del Minjus, autorizó a Odebrecht la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco).

El Comercio solicitó a Palacio de Gobierno precisiones sobre las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.