Desde Huancayo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó su confianza en que el pleno del Congreso rechazará la segunda moción de vacancia que debate en su contra. Horas antes, se defendió de las acusaciones y negó que haya recibido sobornos.

“Somos optimistas porque estoy seguro que el Congreso de la República quiere también lo mejor para el Perú. Soy optimista y confío que hoy, en horas de la tarde, el Congreso de la República tomará la mejor decisión pensando en todos los peruanos y peruanas y seguiremos trabajando juntos hasta el 28 de julio del 2021”, señaló en Junín, hasta donde viajó tras presentarse ante el Parlamento.mir

Vizcarra, durante la supervisión de la puesta en marcha del puente en el distrito de Chupuro, reiteró que ejerció su defensa legal y política ante el pleno.

Martín Vizcarra desde Huancayo dijo confiar en que se rechazará la moción de vacancia en el Congreso. (TV Perú Noticias)

“Hoy he estado temprano y todos saben, en el Congreso de la República. Ahí he expresado no solo aspectos de carácter legal, sino también aspectos de carácter político, porque no es conveniente para ustedes, para nosotros, para todos los peruanos un proceso de vacancia”, señaló.

El mandatario también señaló que confía en que el 28 de julio del 2021, cuando deje la presidencia de la República, espera que el Gobierno haya dejado encaminada la recuperación del país.

“Que el 28 de julio, cuando deje la presidencia, diga tarea cumplida, puse mi mayor esfuerzo. Tuve grandes metas, porque trabajé al lado del pueblo porque ustedes me acompañaron, me respaldaron porque ustedes, en los momentos más difíciles que me han tocado vivir, han estado a mi lado”, comentó.

Esta mañana, Martín Vizcarra ejerció su derecho de defensa ante el pleno del Congreso por la moción de vacancia presentada por Unión por el Perú y otras bancadas tras la difusión de testimonios de aspirantes a colaboración eficaz, quienes lo acusan de haber cobrado pagos ilícitos de empresas como Obrainsa e ICCGSA del ‘Club de la construcción’.

