El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró este martes que como ciudadano tiene “el derecho de saber" que fiscalía investigará los presuntos actos ilícitos cometidos en el proyectos Lomas de Ilo y en el Hospital de Moquegua cuando era gobernador de dicha región.

“Como todo ciudadano, yo tengo derecho de saber qué fiscalía va a investigar la materia. No pueden investigar un mismo hecho dos fiscalías. Lo único que pido es que me digan cuál. Consultaré con los abogados si es, como usted dice, que la fiscal de la Nación ha dicho que ella no puede definir, tendrá que haber un ente superior que lo defina”, señaló ante la prensa desde Chiclayo.

El mandatario fue consultado por la citación para esta mañana del fiscal Germán Juárez y la respuesta de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el sentido de que “carece de facultades para definir competencias en las investigaciones en curso”.

El presidente Martín Vizcarra actualmente es investigado por el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato por los presuntos delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir. El fiscal Elmer Chirre realiza una serie de pesquisas pero contra los que resulten responsables por el caso Lomas de Ilo.

Martín Vizcarra responde sobre Zoraida Ávalos y el Congreso

El lunes 2 de noviembre, Martín Vizcarra remitió un oficio a Zoraida Ávalos pidiéndole que le aclare qué despacho lo investigará, tras señalar que tanto el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, como el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, están indagando presuntos delitos cuando fue presidente regional de Moquegua hasta el 2014.

En una respuesta, Ávalos señaló que “carece de facultades para definir competencias en investigaciones en curso” y que hay procedimientos establecidos para solucionar un conflicto entre dos fiscalías.

#Urgente | La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, respondió ayer la consulta efectuada por el presidente de la República, indicando que la Fiscalía de la Nación carece de competencias constitucionales y legales para dirimir competencias sobre investigaciones en curso. pic.twitter.com/UMWapRoUV6 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 3, 2020

Cuando se le consultó sobre la posibilidad que responda ante el fiscal Germán Juárez, quien lo citó para hoy, martes 3 de noviembre, Vizcarra reiteró que primero espera saber cuál será la fiscalía que se aboque a su caso.

“[¿Responderá ante Germán Juárez?] Por eso ayer pregunté, porque hay otra fiscalía que también está investigando la misma materia. No se puede dar el caso que un ciudadano independientemente que sea presidente de la República o no, no puede ser que esté yendo a dos fiscalías para aclarar asuntos sobre la misma materia de investigación. Queremos que el Ministerio Público, como institución, defina cuál es la fiscalía competente y en función de eso, vamos a responder", señaló tras asegurar que tiene toda la predisposición de dar su testimonio ante el Ministerio Público.

Tribunal Constitucional

Martín Vizcarra, luego de hacer un pedido para que el Congreso lo cite esta semana para responder por la segunda moción de vacancia admitida a debate en su contra, descartó que vaya a presentar alguna medida ante el Tribunal Constitucional (TC) para detener el proceso.

“Ya presentamos una medida de competencia ante el TC. Si no han respondido la primera, a pesar del tiempo pasado, ¿Qué sentido tiene presentar otra? No tiene sentido [...] Presentar otra no le encuentro racionalidad, sentido. Pediría que (el TC) responda, nada más, dentro del tiempo”, señaló.

El Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el TC en setiembre, cuando se planteó una primera moción de vacancia por el caso ‘Richard Swing’, así como una medida cautelar para detener el debate en el pleno. Esto último fue rechazado, pero se admitió a trámite la acción competencial.

El Congreso tiene hasta el 11 de noviembre para responder de manera formal la demanda del Gobierno, para que luego el TC pueda evaluar el caso, agendar una audiencia pública y decidir.

