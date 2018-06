Martín Vizcarra aún no toma decisión sobre nuevo titular del MEF

El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que hasta el momento no se ha definido quién será el próximo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de que David Tuesta renunciara el pasado martes a esa cartera del Ejecutivo.

No obstante, Martín Vizcarra refirió que el perfil que se viene buscando es el de un profesional “destacado, con experiencia, que conozca no solamente la economía como tal, sino que conozca el funcionamiento propio” del MEF.

“Así que yo […] regreso a Palacio de Gobierno que me está esperando ya el primer ministro para terminar de ver y evaluar. Tenemos una terna de profesionales que reúnen estas características, todavía no está la decisión, esperemos de que si no es hoy, mañana”, dijo Martín Vizcarra a la prensa a su salida de la inauguración del CADE Universitario 2018.

El mandatario subrayó que esta es una decisión que “hay que tomarla con mucho cuidado”, debido a que “son decisiones importantes que como Gobierno que hay que tomar así que seguramente [será] el día de mañana”.

Pese a la insistencia, Martín Vizcarra evitó confirmar algún nombre de los candidatos ─según indicó─ por respeto a la institución y a los profesionales.

“Pero va a ser alguien que mantenga los conceptos que han dado mucho respeto a la política económica del Perú, una política que, como sabemos, es sólida, estable, predecible y que ha sido motivo de reconocimiento no solo a nivel país, sino internacional”, expresó.

─Responde críticas─

Por otro lado, durante su intervención en el CADE Universitario 2018, Martín Vizcarra recordó su asunción a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). “Imagínense en la situación de emergencia que asumí. Pero no me achico, no le corro a la responsabilidad”, aseveró.

“Y estoy dispuesto aquí para trabajar haciendo las cosas bien, con esa misma receta de siempre, hacer un esfuerzo por hacer lo correcto. Y veo críticas [...] No, no me amilanan. Seguimos perseverando porque estamos trabajando en lo correcto”, agregó.

