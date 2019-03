Martín Vizcarra tomó el juramento de Sylvia Cáceres como ministra de Trabajo El presidente de la República no pudo ratificar en el cargo a Sylvia Cáceres en la ceremonia del lunes porque no ella no pudo regresar a Lima.

Sylvia Cáceres juró en el cargo de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo esta mañana ante el presidente Martín Vizcarra. (Foto: Presidencia de la República) Sylvia Cáceres juró en el cargo de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo esta mañana ante el presidente Martín Vizcarra. (Foto: Presidencia de la República)