El expresidente Martín Vizcarra aseguró este domingo que no obtuvo “ventaja alguna” con su presunta participación en los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, el exmandatario reiteró que participó en dicho estudio pese a que ni él ni su esposa, la ex primera dama Maribel Diaz, no figuran en los registros de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), hecho por el cual manifestó su “extrañeza”.

“El día de ayer he tomado conocimiento por el comunicado de la UPCH que no me encuentro en el registro de voluntarios, hecho que me causa gran extrañeza ya que de acuerdo a lo que siempre se ha coordinado con los responsables de este proyecto siempre se me informó de un solo grupo de 12000 voluntarios”, se lee en el documento que publicó acompañado de su cartilla como participante del estudio clínico.

“El que haya formado parte de este proceso experimental no ha implicado el perjuicio de nadie y menos del Estado. No se ha obtenido ventaja alguna ya que se trataba de un proyecto de vacuna, que no había pasado por todas las fases para su aprobación”, sostuvo el también candidato al Parlamento por Lima con Somos Perú.

Asimismo, Vizcarra aseveró que tuvo “razones válidas para no hacer pública” su participación en el ensayo de Sinopharm, ya que “hubiese puesto en riesgo el normal desarrollo de la Fase III de la vacunación experimental” del laboratorio chino y se mostró confiado en que su involucramiento en el referido estudio “no han significado falta administrativa, ni delito”.

“Todas las acciones anteriormente narradas no han significado falta administrativa, ni delito. Sin embargo, este hecho es utilizado por los enemigos del país que, con la intención de desacreditar y manchar honras, lo único que logran es desestabilizar al Perú en plena segunda ola de la pandemia; sacando a relucir nuevamente actitudes golpistas que llevaron a la renuncia de la ministra de salud”, indicó.

Este sábado, la UPCH señaló a través de un comunicado que el investigador principal de dicha casa de estudios, Germán Málaga, entregó toda la información requerida a funcionarios del Instituto Nacional de Salud (INS), que realizaron una inspección al ensayo clínico de la vacuna y se determinó que “el señor Martín Vizcarra Cornejo y la señora Maribel Díaz Cabello no forman parte del grupo de 12.000 voluntarios sujetos de investigación”.

