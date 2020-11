El exmandatario Ollanta Humala rechazó la decisión del Congreso de declarar la vacancia del presidente Martín Vizcarra y advirtió que es un error por el que el Parlamento va a “tener que asumir las consecuencias”.

Cuestionó que esta vacancia se haya aprobado por un testimonio “de un aspirante a colaborador eficaz” que aún no ha sido corroborado.

“No es una buena noticia para el país, creo que es un error que ha cometido el Congreso de la República y van a tener que asumir las consecuencias de este error manoseando un concepto general que no está regulado que es la incapacidad moral. Sobre todo, cuando lo que hay, básicamente, son dichos, etc, de un aspirante a colaborador”, sostuvo en diálogo con Latina.

En esa línea, consideró que si se altera el “cronograma electoral” de los comicios del próximo año “se estaría consumando un golpe de Estado” por parte del Legislativo.

“Lo primero que se debe asegurar es que el cronograma electoral no se altere porque si modifica el cronograma electoral se estaría consumando un golpe de Estado. [...] Estamos a meses de un proceso electoral, estamos tratando de luchar contra la pandemia y ojalá no venga una segunda ola”, señaló.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se convirtió este lunes en el cuarto mandatario en la historia del Perú vacado por el Congreso, luego de una sesión que se extendió por más de cinco horas.

Por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones la representación nacional aprobó la moción de vacancia contra Vizcarra Cornejo promovida por la bancada de Unión por el Perú (UPP).

