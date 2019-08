Martín Vizcarra: Vacar al presidente es otra alternativa, que la propongan

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que ha escuchado las voces del Parlamento que hablan de vacarlo y que, ante ello, hay una opción adicional que es el cierre del Congreso, además de un adelanto de elecciones, que es la salida propuesta por el Ejecutivo.

"He escuchado a algunos congresistas decir que lo mejor para solucionar la crisis es vacar al presidente. Ésa es otra alternativa, que la propongan. Otra alternativa es lo que dice la gente: cierren el Congreso. Hay que analizar todas las alternativas. Lo que nosotros decimos es que hay que hacer las cosas de manera ordenada, pensando en el Perú primero", declaró a la publicación "Semana Económica".

Vizcarra manifestó que si bien el Congreso está demorando el inicio de la discusión del proyecto del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales hay tiempo hasta septiembre para que debata y apruebe dicha iniciativa.

El mandatario indicó como el presidente del Congreso ha dicho que los proyectos del Ejecutivo tienen prioridad es posible que en septiembre se apruebe la propuesta y se convoque a referéndum, el cual se llevaría a cabo en noviembre, y en diciembre se podría convocar a las elecciones generales de abril del próximo año.

"Todo encaja, estamos dentro del plazo. Para no poner un elemento de presión, para que se discuta el tema con tranquilidad y serenidad. Lo que decimos es que tenemos hasta septiembre para que el Congreso finalmente acepte y apruebe nuestro proyecto", declaró.

-Respetaré decisión de Mercedes Aráoz-

Martín Vizcarra también dijo que respetará la decisión personal que pueda tomar la vicepresidenta, Mercedes Araoz, sobre la posibilidad de renunciar si es que el Congreso llega a vacarlo.

El mandatario recordó que cuando surgieron las posibilidades de vacar a Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 y 2018, tanto él como Araoz como primer y segunda vicepresidenta respectivamente dijeron que debían actuar en función de su criterio y de lo que su conciencia les mandara.

"Ahora opino exactamente igual. No porque ahora sea el presidente opino diferente. En esa oportunidad la vicepresidenta Araoz dijo que si se vacaba (a Pedro Pablo Kuczynski ella) renunciaba. Y esa es una posición que yo respeto y respeté en ese momento. Lo que determine (en un escenario de vacancia) yo lo respetaré, pero es una decisión personal", señaló en una entrevista a Semana Económica.

Mercedes Araoz, quien renunció hace poco a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio, dijo que hasta el momento no ha encontrado elementos para que se proceda con una vacancia contra Martín Vizcarra, luego que esta posibilidad fuera planteada desde el Congreso a través de Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista).

Martín Vizcarra también consideró como descartada la posibilidad de una convivencia entre el Ejecutivo y Legislativo hasta el 2021, porque sería "más de lo mismo", es decir, una situación de crisis y confrontación.

"Esfuerzos se han hecho bastantes, ha habido reuniones en diferentes sitios. Sigamos igual al 2021. Y si bien la población está de alguna manera ya harta de este problema, que soporte dos años más. ¿Que las condiciones de crecimiento podrían mejorar? Esperemos al 2022. Todo que espere hasta después del 2021, es una alternativa", indicó.

En esa línea, reiteró su llamado para que el Congreso debata y discuta el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones y que esto se vea en el pleno. Sin embargo, evitó adelantar la posibilidad de una cuestión de confianza, ya que el plazo que ha planteado el Ejecutivo contempla que el Congreso apruebe el proyecto en el mes de setiembre.

"No es que parezca que se están demorando (con el debate), se están demorando [...] Pero el debate sobre el proyecto ya empezó el 28 de julio. Si bien la Comisión de Constitución lo va a ver, el debate es nacional. Éste va a llevar a comparar las diferentes alternativas para salir de este entrampamiento. Nosotros hemos dicho que ésta es la mejor alternativa, porque lo que queda claro desde el 28 de julio del 2016 es que estamos en un proceso de confrontación y entrampamiento que afecta la vida social, económica y política. Después de tres años en esta situación, ¿tenemos que esperar dos años más para continuar en lo mismo?", indicó.

Martín Vizcarra, en esta misma entrevista, señaló que está dispuesto a un diálogo directo con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, luego que este último hiciera un llamado para una conversación directa y sin intermediarios.

"Por supuesto que sí, acepto. Y cuando lo determine y coordinemos, lo aceptaré aquí en Palacio de Gobierno, donde corresponde la reunión. ¿Nos vamos a reunir, si no, en un café en el camino? Tenemos que, con transparencia y franqueza, conversar pero utilizando las instancias que corresponden. Yo he recibido a los presidentes del Congreso de la República en funciones durante mi gestión y los he recibido aquí. Y también al señor Olaechea, con todo gusto", aseveró.

Esto, luego que Pedro Olaechea planteara la posibilidad de dialogar con Martín Vizcarra en la Iglesia de San Francisco.