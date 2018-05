El presidente Martín Vizcarra consideró que Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular que grabó los videos de las negociaciones para conseguir votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), "no es un santo" y que el haber captado estas conversaciones fue algo ilegal.

"Grabar una conversación a escondidas es un delito. Eso es un tema y un análisis (aparte). Sin embargo, la denuncia que se derivó de esas grabaciones es completamente justificada porque demuestra otro delito", comentó Martín Vizcarra en una entrevista a ATV.

El mandatario señaló que, a través de un delito, "se puso sobre la mesa otro delito aún más grave que compromete a autoridades", en referencia a las conversaciones entre Moisés Mamani y otros congresistas y ex funcionarios del Ejecutivo.

En ese sentido, comentó que sintió "asco y repulsión" al escuchar por primera vez el contenido de dichas conversaciones. "¿Cómo puede jugarse con lo más sagrado, que es las aspiraciones de la población?", manifestó.

"(Moisés Mamani) no es un santo. Las dos cosas están mal", añadió el presidente, quien también detalló cómo este congresista fujimorista trató de acercarse durante la realización del Muni Ejecutivo en Puno.

"En Puno estaba el congresista Mamani porque es de la región. Lo cortés no quita lo valiente y lo saludé. Luego voy al helicóptero [...] y se me acerca el congresista y me dice 'Presidente, quisiera acompañarlo en su viaje' y le dije 'Disculpe, congresista, pero este viaje es de trabajo con alcaldes provinciales'. 'Pero lo acompaño', 'Disculpe congresista. No puede ir porque este es un viaje de trabajo de ministros con alcaldes'", comentó el presidente.

- Pide denunciar a corruptos -

El presidente Martín Vizcarra hizo un pedido a los alcaldes de todo el país para que no se queden callados cuando alguien les ofrezca algún porcentaje de un proyecto o les pida algún pago desde el Ejecutivo.

"Si alguien les pide una comisión para un trámite en un ministerio, por favor, denúncielo. Los vamos a premiar. Ese proyecto por el cual se hizo el contacto, lo vamos a hacer, pero por favor, denuncien", exhortó el mandatario.