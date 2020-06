Durante las primeras semanas tras el inicio del estado de emergencia por el coronavirus (Covid-19), el presidente Martín Vizcarra encabezó pronunciamientos diarios desde Palacio de Gobierno respecto de las medidas para hacer frente al brote de la enfermedad en el Perú. Dicho protagonismo en cuanto a la realización de conferencias de prensa, sin embargo, ha ido perdiendo intensidad a cien días del inicio de la cuarentena.

Pero sea en pronunciamientos desde Palacio, actividades públicas o declaraciones a la prensa tras estas, el mandatario ha dejado diversas frases a lo largo del confinamiento.

Se trata de expresiones que, de alguna manera, ilustran la evolución de la enfermedad, sus consecuencias, las medidas para contrarrestarla, las debilidades estructurales que a partir de ella se evidencian aún más en el país, las críticas al manejo que ha tenido el Gobierno ante la crisis y la respuesta de este ante tales cuestionamientos.

1. “El Gobierno es consciente que la medida extrema que hemos dispuesto hoy pone a muchas familias en una situación compleja, pero estamos y estaremos aquí para ayudarlas a sobrellevar”. (15/3/20)

Aquel día, acompañado de sus ministros, algunos alcaldes y gobernadores regionales, el presidente Martín Vizcarra anunció la ejecución del estado de emergencia que, en un inicio, se planteó por 15 días. Por entonces, el Ministerio de Salud reportaba 71 casos y aún ningún fallecimiento.

2. “No será necesario una prorroga en la medida que cumplamos bien el estado de emergencia. Pero si incumplimos y le sacamos la vuelta, si la ciudadanía engaña a la Policía, está poniendo en peligro la cuarentena”. (17/3/20)

Los hechos dicen que hubo cinco prórrogas del estado de emergencia, la última de ellas acaba este 30 de junio. En el proceso, el Gobierno dictó medidas en cuanto a la economía, salud, asistencia social, movilidad, trabajo y otros rubros. Recientemente se han ido liberando algunas actividades.

3. “Alguien dijo que había presión de los empresarios de la Confiep. Mire, no hay presión y si hubiera, no la aceptaríamos”. (20/3/20)

El jefe de Estado se refirió al gremio empresarial al explicar por qué algunas mineras seguían operando pese a la cuarentena. Detalló que algunas operaciones mineras continuaban por encontrarse en zonas alejadas o remotas, prácticamente ya confinadas. Pero aseguró que aquellas compañías que transgredan las normas y permitan la libre entrada y salida de sus trabajadores iban a ser sancionadas, pues solo se debía garantizar la presencia del mínimo personal.

4. “No podemos, en una situación de emergencia, estar nuevamente confrontados, aquí tenemos que buscar consenso, hacer esfuerzo”. (31/3/20)

Vizcarra hizo así un llamado al nuevo Congreso de la República, que días atrás había empezado recién sus funciones. Lo cierto es que, aún en medio de la emergencia, los poderes Ejecutivo y Legislativo se han confrontado en más de una ocasión al tener posturas distintas respecto a temas como el retiro parcial de fondos de las AFP, la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses para los parlamentarios, la formalización del taxi colectivo salvo en Lima y Callao o, entre otros, la ley que suspende temporalmente el cobro de peajes en vías concesionadas, diferencia que ha sido llevada a los fueros del Tribunal Constitucional.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Congreso, Manuel Merino, durante un viaje a Tumbes. (Foto: Manuel Merino / Twitter)

5. “Las AFP han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema”. (1/4/20)

El pronunciamiento del mandatario se dio ante su posición crítica a las propuestas que desde el Legislativo se hicieron para el retiro de fondos de las AFP, que finalmente fueron consolidadas y aprobadas en una ley por insistencia. A juicio de Martín Vizcarra, lo que se requiere es una reforma integral del sistema de pensiones público y privado. Para ello, presentó un proyecto de ley al Parlamento para la conformación de una comisión especial para dicha tarea, pero la iniciativa fue archivada y el propio Legislativo estableció la creación de un equipo.

6. “Quedan sólo 10 días. Hagamos un esfuerzo para poder tener el control de la curva y de la enfermedad. Es un segundo martillazo a la curva, uno más para entrar dentro del límite de la capacidad de respuesta del gobierno. Es el último esfuerzo que pedimos a todos para enfrentar este virus”. (2/4/20)

Corrían 19 días de cuarentena cuando el Gobierno anunció una medida adicional: que hombres y mujeres no puedan salir el mismo día a la calle. Dicha disposición, sin embargo, solo tuvo ocho días de vigencia. Vizcarra reconoció que la medida recomendada por expertos convocados por el Ministerio de Salud no tuvo el efecto deseado en cuanto al distanciamiento social y el hecho de evitar aglomeraciones.

El presidente Martín Vizcarra y su explicación del segundo martillazo. (Foto: Presidencia)

7. “Como siempre lo hemos aceptado, tenemos deficiencias. Deficiencias propias, nuestras, pero deficiencias estructurales que vienen desde hace décadas en nuestro sistema de salud y que ahora se evidencian en una crisis tan grande como la que estamos pasando”.

Este fue uno de los momentos en los que el presidente Martín Vizcarra se refirió a errores de su gobierno en el manejo de la crisis y a los problemas estructurales del Perú. Sin embargo, aseveró que ante esa problemática, la tarea era hacerle frente. En el caso del sistema de salud, indicó que se fueron corrigiendo las deficiencias en hospitales, procesos de compra, protocolos de atención, entre otros.

8. “Hemos visto en algunos medios de comunicación, una serie de denuncias, de actos de corrupción en los tres niveles de gobierno, no se salva nadie […] No interesa dónde está la corrupción, tiene que merecer un castigo ejemplar”. (20/4/2020)

Por entonces se revelaron irregularidades en la adquisición de canastas de alimentos por parte de distintas municipalidades, como la sobrevaloración de precios. El dominical “Punto Final” también dio cuenta de que la Policía Nacional del Perú (PNP) adquirió productos médicos que no contaban con marca de fábrica ni registro sanitario.

El presidente Martín Vizcarra ha reconocido y condenado actos de corrupción durante el estado de emergencia. (Foto: Presidencia)

9. “¿Hay errores? Sí, hay errores, pero también hay aciertos fruto del esfuerzo de tanto personal de salud, de los médicos, las Fuerzas Armadas, del INPE […] tantas personas que siguen poniendo sus esfuerzos y que tenemos que reconocer”. (29/4/20)

Vizcarra hizo el comentario tras referirse nuevamente a hechos de corrupción en medio de la emergencia por el coronavirus, lo que consideró un acto “imperdonable”. En esa línea, insistió en que quienes cometan los ilícitos serán identificados, castigados y puestos en evidencia.

10. “¿No nos acordamos que hubo cantidad de indultos de narcotraficantes? Y sin pandemia, nada. Y muchos de ellos ahora nos critican […] Bienvenidas sean las recomendaciones, bienvenidos sean los aportes. Pero no sean frescos queriendo dar lecciones los que tuvieron su oportunidad y no hicieron nada al respecto”. (29/4/20)

Ante los cuestionamientos a las políticas penitenciarias de su gobierno en medio de la pandemia por el coronavirus, el presidente Martín Vizcarra salió al frente para responder tajantemente. Por entonces, la administración gubernamental evaluaba medidas para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, en medio de lo cual se produjo un motín en el penal Miguel Castro Castro, que tuvo como saldo nueve internos muertos.

11. “Los resultados si no han sido los que exactamente esperábamos, sí han sido auspiciosos en función de lo que se ha evitado, lo que hemos podido evitar en función del esfuerzo de todos los peruanos”. (6/5/20)

A casi dos meses de la cuarentena, el mandatario Vizcarra reconoció que los resultados de su gestión frente al coronavirus no han sido los esperados, y precisó que el efecto real de la pandemia aún no era de toldo dimensionado porque es una crisis en pleno proceso. Lo hizo al iniciar la 128 sesión del Foro del Acuerdo Nacional. En esa línea, sostuvo que el Covid-19 no responde solo a una crisis sanitaria, sino también social y económica. Una sin precedentes en el país y en todo el mundo.

12. “Puede haber otros que desde el balcón se pongan a criticar, es muy fácil criticar desde afuera cuando nunca se tomó decisiones”. (6/5/20)

Nuevamente, Vizcarra contrarrestó las críticas a su gobierno por el manejo de la pandemia. Para entonces, sin embargo, la propia presidenta del Comando de Operaciones Covid-19, Pilar Mazzetti, reconoció que las cifras de contagios y muertos por el coronavirus en el Perú no son los que se esperaban a esa altura del estado de emergencia, incluso tras una reciente ampliación de la cuarentena, medida denominada el ‘tercer martillazo’.

13. “Como ya indican los análisis hechos por nosotros dentro del Gobierno, pero también por investigadores privados, independientes, del Perú como de diferentes gremios científicos en el mundo, el Perú llegó al tope, a la cima y comienza ya el nivel lento, pero nivel de descenso que es lo que habíamos estado esperando”. (13/5/20)

Cuando Vizcarra habló de tal “tope”, en el Perú se registraban 76.306 casos confirmados de coronavirus y 2.169 muertes. Para el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, el presidente pecó de optimista. En tanto, el médico epidemiólogo Mateo Prochazka indicó que la disminución en la velocidad del crecimiento de casos correspondería en realidad a una menor detección por menos pruebas aplicadas con relación a días anteriores.

14. “Doy fe del gran esfuerzo que está poniendo en este momento tan difícil el ministro de Salud […] Ratificamos la confianza en él para juntos salir adelante de este problema”. (13/5/20)

Vizcarra respondió así a un pedido del Colegio Médico del Perú, que pidió la remoción de Víctor Zamora como ministro de Salud por sus declaraciones sobre el pedido para trasladar a Lima a médicos que se infectaron en otras regiones. El funcionario aseguró que “desde el punto de vista constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto”.

El presidente Martín Vizcarra ha respaldado al ministro de Salud, Víctor Zamora, durante la cuarentena. (Foto: Presidencia)

15. “No podemos sacar normas como si no estuviera pasando nada en el mundo. Hay una nueva normalidad, una nueva convivencia, seamos conscientes de ello, por favor, y seamos responsables todos”. (15/5/20)

El jefe de Estado se refirió a la labor del Congreso y cuestionó que se haya aprobado la ley para formalizar el servicio de taxi colectivo a nivel nacional, a excepción de Lima y Callao. También lamentó el archivo del proyecto de ley que presentó su gestión para conformar una comisión mixta que, en seis meses, plantee un anteproyecto de reforma del sistema de pensiones público y privado. Como se sabe, el Parlamento decidió finalmente conformar una comisión, pero solo integrada por legisladores.

16. “Estamos en una meseta donde no suben más los casos, pero todavía no disminuyen como quisiéramos […] Ha habido un incremento gradual que ha llegado a un máximo y que ahí está en una meseta irregular. La tendencia es que va a ser una disminución gradual, progresiva, pero lenta”. (25/5/20)

Aquella vez, Vizcarra insistió en que sin estado de emergencia y cuarentena, los contagios y la cantidad de muertes por el coronavirus en el Perú hubieran sido mayores. Por entonces, los casos positivos aumentaron a 123.979 y las muertes a 3.629.

17. “Hubo confusión. Yo pido disculpas si es que la explicación no fue del todo clara”. (25/5/20)

Con esas palabras, el presidente zanjó diversos comentarios respecto al pronunciamiento que había tenido un viernes anterior, al anunciar la quinta ampliación de la cuarentena hasta el 30 de junio. El decreto respectivo fue titulado Ciudadanía hacia una nueva convivencia social. Según reconoció, no fue del todo claro al explicar los alcances de dicha norma.

18. “No se aprovechen, apoyen, seamos conscientes del difícil momento que estamos pasando y todos seamos parte de la solución al problema”. (4/6/20)

El presidente Martín Vizcarra tuvo esos comentarios ante un informe de la Contraloría General de la República que reveló que varias clínicas privadas de Lima realizan “cobros excesivos” por practicar las pruebas moleculares de Covid-19, pese a que estas son procesadas gratuitamente por el Instituto Nacional de Salud (INS).

19. “Este virus ataca por igual, no hace distingo si estás viviendo en la costa, sierra o selva o nivel económico social. Los 32 millones de peruanos estamos en riesgo de ser infectados por el COVID-19. Y es que esta es la crisis más grave de nuestra historia”. (15/6/20)

En el día 93 del estado de emergencia, el presidente Vizcarra reiteró que las consecuencias económicas de la crisis podrían ser similares a las que tuvo el Perú tras la Guerra del Pacífico. Luego de volver a reconocer fallas administrativas y burocráticas en el manejo de la pandemia, aseveró que “estamos lejos de ser un ejemplo de eficiencia como Estado”. Aquel día ya se reportaban 232.992 infectados y 6.860 fallecidos.

20. “Este gobierno no está para garantizar a empresas corruptas y por esto estamos estableciendo mecanismos para un mejor control”. (19/6/20)

Reactiva Perú es el programa estatal de financiamiento para empresas que busca asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional. Dos días atrás, la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas información a fin de corroborar si empresas, estudios jurídicos o abogados, investigados por la fiscalía y la procuraduría han sido favorecidos con dichos créditos. Una de las empresas beneficiadas es la de del abogado Horacio Cánepa, investigado por recibir presuntos pagos ilícitos de Odebrecht para emitir laudos en contra del Estado.

Vizcarra anunció que se revisarán, junto a las entidades bancarias, los filtros del programa. Según explicó, se ha beneficiado a más de 71 mil empresas, siendo el 70% de ellas pequeñas. Acotó que el crédito promedio es de S/105.000.