Tras el rechazo de la moción de vacancia, este viernes el presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso Manuel Merino participaron -y dialogaron brevemente, en varios momentos- durante una ceremonia oficial por el Día de las Fuerzas Armadas. Ambos se habían encontrado el 18 de setiembre, en la sede del Parlamento, cuando el mandatario fue a defenderse frente al pedido de destitución en su contra.

Merino se ubicó a la derecha del mandatario, en el estrado oficial, instalado en la Plaza de la Bandera, en Pueblo Libre. Igualmente asistieron a la ceremonia, entre otras autoridades, el jefe del Gabinete, Walter Martos; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Astudillo -quienes habían cuestionado la comunicación del presidente del Congreso con los altos mandos militares.

En su discurso, el presidente Vizcarra afirmó que las Fuerzas Armadas “están al servicio del país, no de intereses partidarios, grupales ni subalternos”. "Los peruanos debemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones preparadas para asumir los retos del Siglo XXI. Mi Gobierno está dotando a las Fuerzas Armadas de la máxima estabilidad, porque son garantes de la libertad, la justicia y el pluralismo”, exclamó.

Señaló que la “institucionalidad” de las Fuerzas Armadas está “garantizada y debe estar fuera de cualquier duda”.

El 14 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra acusó a Manuel Merino de “conspiración”, al señalar que el legislador no solo se comunicó con el comandante general de la Marina e intentó hacer lo mismo con otros altos mandos de las FF.AA, sino que ya había planificado “pseudos gabinetes”.

“¿Por qué el presidente del Congreso ha tratado y se ha comunicado con altos mandos militares, incluso, planeado pseudos gabinetes de quienes asumirían después de mi vacancia? Eso es conspiración señores”, manifestó en un pronunciamiento en Palacio de Gobierno.

Ese mismo día, Merino rechazó tales declaraciones. "No podemos utilizar dichos sin base y sin fundamentos que solo alimentan al chisme y al morbo. El señor Vizcarra no debería utilizar la imaginación fantasiosa del pseudo gabinete como yo no podría utilizar trascendidos no comprobados como la supuesta visita a determinados lugares que no son convenientes en momentos difíciles que atraviesa el país” sentenció en el Parlamento.

Días antes, el ministro de Defensa confirmó el intento de comunicación de Merino con altos mandos de las Fuerzas Armadas, que había sido revelado por IDL-Reporteros. Según el informe periodístico, el titular del Parlamento había intentando hablar vía telefónica con el general EP César Astudillo y había logrado hablar con el almirante de la Marina, Fernando Cerdán Ruiz.

